Akıllı Kapsül ile Kolon Kanseri Taraması Kolayca Sindirilecek Hale Geliyor

Check-Cap, bu amaca yönelik hazmedilebilir bir tarayıcı geliştirdi.

Kullanıcılar yaklaşık olarak bir vitamin boyutundaki cihazı yutuyor ve ardından cihaz, iki üç gün süreyle sindirim sisteminde ilerleyerek kolonun içini tarıyor ve hassas şekilde düzenlenmiş zamanlarda X ışını gönderiyor. Kablosuz iletişim yoluyla bilgileri kullanıcının sırtına taktığı veri kayıt cihazına aktarıyor. Ardından doktorlar, bu veri kayıt cihazını alarak verileri analiz ediyor. Hastalar tarama sırasında normal günlük hayatlarına devam edebiliyor.



Check-Cap, Almanya ve İsrail'de 175 hastayı içeren iki "klinik fizibilite çalışması" gerçekleştirdi. Şirket, güvenlik ve klinik performansı değerlendirmek üzere İsrail'de bulunan çeşitli tıp merkezlerinde bir çalışma gerçekleştiriyor.



Check-Cap, kapsülün X ışını kaynaklarının verimlilik kapasitesini artırmak için artık GE Sağlık ile çalışıyor.



Hayfa, İsrail'de bulunan Check-Cap, İsrailli doktor Yoav Kimchy tarafından kuruldu. Dr. Kimchy, bu fikri İsrail donanmasında yaptığı zorunlu askerlik hizmeti sırasında denizaltı navigasyonu üzerinde çalışırken geliştirdi. Ürünün teknolojisi; Denizaltıların karanlık ve bulanık sularda sonar sistemi kullanarak yönlerini bulmaları mantığından yola çıkarak geliştirildi. Kapsül de temel olarak bu tür bir ortamda çalışıyor. Kimchy, ürün geliştirme sırasında kolon duvarının haritasını çıkarmak için ses dalgaları yerine X ışınları kullanan bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji yıllar önce vizyona girdiğinde Esrarengiz Yolculuk (Fantastic Voyage) filmine benzer bir uygulama olarak gösteriliyor.



Akıllı kapsüle yönelik büyük bir pazar bulunuyor.



Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kolonoskopinin kolorektal kanser kaynaklı ölüm vakalarının sayısını azalttığını belirtiyor. Yine de 50-75 yaş aralığındaki Amerikalıların yalnızca %65'i tarama önerilerine uyuyor.



Akıllı kapsül geliştirilirken Kimchy ve ekibi, 3 cm uzunluğunda ve 11 mm genişliğinde plastik bir kapsül üzerinde karar kıldı. Bu kapsül X ışını kaynağı, foton dedektörleri, ivme ölçer, özel bir mikroçip, radyo vericisi, pil ve diğer parçaları içeriyor.



Tarama işleminden önce emetik (kusturucu) ilaç kullanılmasına gerek kalmıyor. Ancak hastaların, GE Sağlık tarafından geliştirilen kontrast madde görüntüleme solüsyonunu günde üç kez bir yemek kaşığı oranında tüketmesi gerekiyor. Standart bir kolonoskopi hazırlığı yapılarak temizliği yapılan bağırsaklarda kapsül düzgün şekilde işlev göstermez. Omnipaque, kalın bağırsak içeriğiyle karışarak kolon duvarında ölçülebilecek bir çeper oluşturar akıllı kapsülün bu çeper sayesinde sorunlu bölgeleri daha iyi görmesine olanak sağlıyor. Vücutta ilerlerken kapsülün pozisyonu ve hareketleri sürekli olarak izlenirken kapsül, yalnızca kolon içinde hareket halindeyken tarama yapıyor. Bu da, aynı alanın tekrar tekrar taranmasını önlüyor ve X ışını maruziyetini en aza indiriyor. Ardından radyo vericisi, hastanın sırtında bulunan ince bir veri kayıt cihazına bilgileri aktarırken, kapsülün kolon içindeki pozisyonunun nirengisini oluşturarak duvarın haritasını çıkarabiliyor. Polipe benzeyen bir oluşum bulduğunda da pozisyonu tespit ediliyor.



Kapsül vücuttan atıldığında hasta, içinde veriler bulunan izleyicileri analiz için doktora götürüyor. Kapsülün kısa bir yarılanma ömrü olan X ışını kaynağı kullanacak şekilde tasarlanması vücuttan atıldığında kapsülün geri alınması gerektirmiyor.







Check-Cap, Kapsülün Avrupa'da yaygın olarak kullanılan dışkı immunokimyasal testlerine ve ABD'deki taramaların %90'ını teşkil eden kolonoskopiye kıyasla nasıl bir performans gösterdiğini tespit etmek için ABD ve Avrupa'da klinik çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Check-Cap, şirketin üretime geçerek küresel pazarlara hizmet edebilmesini sağlayacak olan bir dizi üretim ve dağıtım süreci geliştirmek üzere ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi için radyasyon kaynakları üreten GE Sağlık ile işbirliği yapmaya başladı.





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