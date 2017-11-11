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Akıllı evi böyle tanıttı! Danimarka'da böylesini görmedim dedi

İHA
11.11.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, bir mimarlık firmasının akıllı ev projesi için Trabzon’a geldi.

Daha önce 2015 Macaristan Güzeli'ni akıllı ev projesinin tanıtımı için Trabzon'a getiren mimar şimdi de Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite’yi kente getirdi. Tanıtım çekimleri için Trabzon’a gelen Raimonda Gecaite Yomra ilçesindeki Kaşüstü mahallesinde akıllı ev inşaatına gelerek örnek bir evi gezdi.

Şirket sahibiyle ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miss Bikini Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, projeyi ilginç bulduğunu belirterek benzer projeleri Danimarka’da gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Akıllı evi böyle tanıttı Danimarkada böylesini görmedim dedi

"DANİMARKA'DA BU TARZ BİR PROJE GÖRMEDİM"

Projenin içerisinde en çok ilgisini çeken şeyin akıllı ev sistemleri olduğunu belirten Gecaite, "Danimarka’da bulunmama rağmen orada böyle özellikte kapının açılıp, kilitlendiği bir proje ile daha önce karşılaşmamıştım. Bu anlamda da proje oldukça ilgi çekici geldi. Tasarımı aynı şekilde modern ve farklı eşsiz olduğundan dolayı da Danimarka için uygun olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Umarım benzer projeleri Danimarka’da gerçekleştirebileceğiz. Danimarka’da bazı müşteriler bularak onlarla birlikte bu projeleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapacağız” dedi.

DANİMARKA'DAN TRABZON'A GELİRKEN

İlk kez Trabzon’a geldiğini dile getiren Gecaite, “Daha önce iki kez Türkiye’ye gelmiştim. Danimarka’dan Trabzon’a gelirken bilet veren kişi Trabzon’a gittiğimi görünce, ‘Niye oraya gidiyorsun orası pek turistik bir yer değil ilk kez birisini Trabzon’a giderken görüyorum’ dedi ve bu bana çok ilginç geldi” şeklinde konuştu.

 

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