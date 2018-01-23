Akıllı bankacılık ihraç ediyoruz

GELECEĞİN bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıkan ING, tüm faaliyetlerini kişisel, anlık, kusursuz ve ihtiyaca uygun bankacılık hizmeti verme üzerine kuruyor. Bu öngörüyle hayata geçirdiği ING Asistan, hem mobil bankacılığı hem de ING Bank Türkiye’yi dünya çapında bir adım öteye taşıyor. ING Asistan ürününe hem ING Mobil’den hem de internet bankacılığından ulaşılabiliyor.

Bireysel bankacılıkta finansal süreçleri yönetmenin hız kazandığı ve müşterilerin çokça mobili tercih ettikleri günümüz dünyasında ING Bank, bankacılık dünyasına yeni bir ürün kazandırdı. Buna göre ING Asistan, gerekli durumlarda kullanıcı adına finansal işlemleri yerine getiriyor ve sonucu bildiriyor. Amsterdam’da düzenlenen ING Global Yenilikçilik Yarışmasında birinci seçilen ve mobil bankacılığı yeni bir boyuta taşıyan ING Asistan’ın ilk olarak Türkiye’de hayata geçirildiğini belirten ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, Asistan özelliğini diğer ING ülkelerine ihraç etmeyi hedeflediklerini aktardı.

MÜŞTERİYLE TASARIM

Tüm bankacılık deneyimini dijitalleşmeyle başka bir noktaya taşımayı planladıklarını ve bu amaçla yeni ürünlerin geliştirilmesinde de öncü olduklarını söyleyen Gökgöz ING Asistan’ın geliştirilme süreciyle ilgili, “Kurum içi girişimciliği artırmak için çalışma kültürümüzü de hızlı, yaratıcı ve kolay hizmet sunma üzerine odaklıyoruz. Global olarak hayata geçirilen Yenilikçilik Yarışması ve İnovasyon Fonu’nun yanı sıra Türkiye’de bir marka haline gelen ING Hackathon ve geçen yıl sektör için bir laboratuvar işlevi görmesi hedefiyle hizmete açtığımız Orange Lab gibi platformlar, bu kültürü daha da zenginleştiriyor. Buna ek olarak PACE adını verdiğimiz yeni çalışma yöntemimizle yeni ürünlerimizi müşterilerimizle birlikte tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. ING’nin global inovasyon ekosisteminden çıkarak Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen ING Asistan da bu vizyonun önemli meyvelerinden biri. ING Asistan, ilk olarak 2014 yılındaki Yenilikçilik Yarışması’nda Avusturya, İspanya, Hollanda ve Türkiye’nin ortak projesi olarak gündeme geldi. Ürünü yazan ve hayata geçiren ülke olarak Türkiye seçildi. Bu seçimde; Türkiye nüfusunun teknolojiyi çabuk adapte etme becerisi, mobil bankacılık uygulamalarını kullanma konusundaki öncülüğü ve lokal nitelikli ekiplerin varlığı etkili olurken, ING Bank içindeki yazılım ekiplerinin tecrübesi büyük rol oynadı” dedi.

MOBİL BANKACILIK ÜSSÜ

Gökgöz, “Müşterilerimize inovasyon temelli kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyimi yaşatmak üzere yaptığımız bu çalışmanın bizi heyecanlandıran bir diğer yanı ise Türkiye’de geliştirdiğimiz uygulamayı ING dünyasına ihraç etme hedefimiz. Hâlihazırda ING ülkelerine yazılım ihraç ediyoruz. Ülkemiz kısa sürede bu konuda bir üs haline geldi. ING Avusturya’nın mobil bankacılık yazılımı ve bakım süreçlerinin tamamı Türkiye’de yapılıyor. İspanya’da uygulanmaya başlanan TWYP uygulaması geliştirilirken ParaMara uygulamamız model alındı.. ING Bank Türkiye, ING Grubu ATM yazılımlarını yapan takımda büyük rol üstleniyor. Şimdi ING Asistan ile bu zincire yeni bir halka ekliyoruz. Şube dışı kanallara ve teknolojik alt yapıya çok fazla yatırım yaptık ve buna paralel olarak son 2 yılda ING Mobil kullanıcı sayımızı 2 katına çıkararak 550 bin aktif kullanıcıya ulaştık. Üstelik mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki payı yüzde 90’a ulaşmış durumda” şeklinde konuştu.

ING ASİSTAN’A YENİ ÖZELLİKLER

ING Asistan sayesinde kullanıcılar finansal birikimlerini günlük olarak çok daha yakından takip edebiliyor. “Haber ver” ve “Akıllı hareket et” özellikleri sayesinde finansal yönetim ajandalarında kurallar oluşturabiliyor. Çok yakında “Eşimin doğum gününde haber ve çiçekçime EFT yap” gibi kimi yaratıcı kurallar da ING Asistan’a eklenebiliyor olacak. ING Asistan ürününe hem ING Mobil’den hem de internet bankacılığından ulaşılabiliyor. ING Mobil, aynı zamanda engelli dostu hazır işlemleriyle de dikkat çekiyor. Buna göre ATM’den para çekmek isteyen görme engelliler çekecekleri tutarı önceden belirleyerek herhangi bir ATM’ye kartı taktıklarında yalnızca şifre girerek parayı otomatik olarak alabiliyor.

‘HAYATI KOLAYLAŞTIRDIĞI İÇİN SEVİYORUZ’

ATTIKLARI her inovatif adımın, müşteri beklentilerinin analizine dayandığını söyleyen Gökgöz, bu amaçla gerçekleştirdikleri Mobil Bankacılık 2017 Araştırması’ndan şu verileri paylaştı: “Yaptığımız araştırmaya göre mobil bankacılık kullanmaya başlanma sebepleri arasında, Avrupa genelinde yüzde 54 ile ilk sırayı mobil bankacılığın hayatı kolaylaştırıyor olması alıyor. Burada en yüksek oranlar yüzde 67 ile Türkiye ve Hollanda’ya ait. Türkiye’de diğer teşvik unsurları arasında yüzde 9 ile güvenlik konusunda rahatlama, yüzde 8 ile bankanın önerisi, yüzde 6 ile uyumlu cihaz sahibi olma ve yüzde 4 ile yakında ATM ya da banka şubesi olmaması şeklinde sıralanıyor. Kısacası Türkiye için mobil bankacılık oldukça önemli.”