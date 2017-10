Akılalmaz olay! Arabasından indirip tecavüz etmeye çalıştı

İddiaya göre, 19 Ekim'de, aracıyla Ezine ilçesine bağlı Uluköy'den geçtiği sırada telefonla konuşmak için yol kenarında park eden, ismi açıklanmayan bir kadını aracından indirip cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürülen şüpheli, yoldan geçenler tarafından engellendi. Sürücü kadın, bu sırada olay yerinden kaçan şüpheliden şikayetçi oldu.



'SENİ DÜĞÜNDEN ALACAĞIM' YAZILI NOT BIRAKTI



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tanıkların ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin E.T. olduğunu belirledi. Daha önce de "Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl hüküm giyip hapis yattığı tespit edilen şüphelinin, evlilik hazırlıkları yapan sürücü kadını takip ettiği ve aracına "Sen benimsin, seni kimseye yar etmeyeceğim. Seni düğünden alacağım." yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

Jandarma tarafından kurulan özel bir tim, şüpheliyi Körüktaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda saklanırken yakaladı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.