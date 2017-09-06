Akılalmaz telefon sonrası 6 er gözaltına alındı!

Manisa’nın Kırkağaç 6’ncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki bir haftalık acemi er H.M.C., iddiaya göre arkadaşlarının teşvikiyle 1 Eylül cuma akşamı 112 Acil Komuta Merkezi’ne asılsız ihbarda bulundu. Acemi er H.M.C., cep telefonundan merkezi arayarak, "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak" diyerek ihbarda bulundu

Jandarma ve polis alarma geçti ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis, ihbarı yapanı tespit için çalışma yaparken, 6’ncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki acemi er H.M.C.’ye ulaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeriye gitti. H.M.C. ve 5 arkadaşı gözaltı alındı. 6 acemi er bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken; H.M.C. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Kırkağaç 6’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki er H.M.C. tutuklandı.

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