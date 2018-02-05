İstanbul'da film sahnelerini aratmayan hırsızlık

Pazartesi akşamı Beyoğlu Tepebaşı Çatma Mescit Mahallesi’nde yaşayan akrabasını ziyarete giden vitrin mankenleri satıcısı Hakan Duyar, 250 bin lira değerindeki otomobilini sokağa park etti. Gece saatlerinde sokağa gelen bir hırsız, otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra tornavida ile aracın camını zorladı. Bir süre sonra hırsız dirseğiyle camı kırarak araca girdi.

KARTVİZİTTE GÖRDÜĞÜ İŞ YERİNE GİDİP ANAHTARLA İÇERİYE GİRDİ

Hırsız araçta çalacak bir şeyler ararken, torpidoyu açtığında bir anahtar bir de kartvizit gördü. Kartviziti inceleyen hırsız, taksiye binerek Duyar’ın Merter’deki dükkanına gitti. Anahtarla içeri giren hırsız Duyar’ın masasının çekmesinde aracın yedek anahtarını gördü. Anahtarı alan hırsız taksiyle tekrar otomobilin olduğu sokağa geri geldi.

YEDEK ANAHTARI ALIP SOKAKTAKİ ARACI ÇALDI

Burada aracı çalıştıran hırsız otomobille hızla kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah evden çıkan Duyar, aracını yerinde bulamadı. İlk olarak aracının çekici tarafından çekildiğini düşünen Duyar çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Duyar’ın yaptığı inceleme sonucunda aracının hırsız tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Duyar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Merter'de bulunan iş yerine giden Duyar, burada ikinci bir şok yaşadı. Hırsızın gece iş yerine girerek aracın yedek anahtarını aldığını anlayan Duyar, “Akraba gitmiştim, aracımı sokağa park ettim. Sabah kalktığımda araç yoktu. Hırsız aracının camını kırıp içine girmiş. Aracın içerisinde de Merter’deki iş yerimin yedek anahtarı var. Kartvizitlerimiz de var, adrese teslim gibi buraya geliyor. İş yerine hırsızlığa geliyor, televizyonu falan sökmeye çalışıyor. Daha sonra masamdaki çekmeceye yöneliyor. Oradan da aracın yedek anahtarını alıyor ve tekrar taksiyle olay yerine geliyor. Arabayı çalıştırıp çalıyor ve tüm bunlar 1 saat 10 dakika sürüyor. Plaka Tanıma Sistemine takılıyor. Yani normalde buraya hırsızlığa giriyor ama anahtarın olması onun için bir sürpriz oluyor. İlçeden ilçeye hırsızlık yaptı diyebiliriz. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti. Tabi şok oldum bir de aracımın kaskosu yoktu. Bizim de hatamız var” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



