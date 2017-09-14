Akıl sağlığı raporu bekleniyor

Yazar ve yaşam koçu 48 yaşındaki Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016’da ofisinin bulunduğu apartmandan çıkmak için asansöre yöneldiği sırada bina içinde bulunan sanık Sinem Koç tarafından 3 kurşunla öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Ayrıca sanık Sinem Koç hakkında ‘Ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis da talep edilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.



