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    Akıl sağlığı raporu bekleniyor

    İSTANBUL
    14.09.2017 - 21:43 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 21:43

    ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı, yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi (48) ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde silahla vurarak öldüren sanık Sinem Koç, yargılandığı davanın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmasına akli dengesi yerinde olup olmadığı anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’nda müşahede altında olduğundan katılmadı.

    Yazar ve yaşam koçu 48 yaşındaki Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016’da ofisinin bulunduğu apartmandan çıkmak için asansöre yöneldiği sırada bina içinde bulunan sanık Sinem Koç tarafından 3 kurşunla öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Ayrıca sanık Sinem Koç hakkında ‘Ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis da talep edilmişti.

    Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.

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    Etiketler: gazetehaberleri , yazar , Beki İkala Erikli
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