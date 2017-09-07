Akıl oyunu şampiyon

Katılımcıların üç gün boyunca problemi çözmeye çalıştığını belirten Halıcı “Başarılı sonuç almak sevindirici. Son güne kadar problemimi çözebilen olmadı. Jüri cevaptan çok etkilendi” diye konuştu.

İşte o soru ve cevabı:

EMREHAN HALICI KİMDİR

Lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitede bir süre asistanlık görevinde bulunan Halıcı, ardından soyadını taşıyan Halıcı Şirketler Grubu'nu kurdu.

İlk Türk bilgisayarının yazılım sorumlusu olarak görev yapan Halıcı, Türkiye'nin ilk teknopark yatırımı olan ODTÜ-Halıcı Yazılımevi'nde yurtiçi ve yurtdışında bilgisayar ve yazılım alanlarında pek çok proje gerçekleştirdi.

İş yaşamında ve sosyal alanlarda yaptığı çalışmalarla birçok ödül alan Halıcı, 2004 yılında ODTÜ öğrencileri tarafından "ODTÜ’lülerin İdealindeki Mühendis" ödülüne layık görüldü. Satranç sporunun devlete bağlanmasında aktif rol oynayan Emrehan Halıcı, 1992-1999 yılları arasında Türkiye Satranç Federasyonu başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında da Dünya Satranç Federasyonu asbaşkanlığı görevlerinde bulundu.

Bilgi ve zekaya dayalı etkinliklere yoğun ilgi gösteren Halıcı’nın matematik, zeka ve satrançla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında makaleleri ve problemleri bulunmaktadır. 1978 yılında öğrenciyken başladığı TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi köşe yazarlığını halen devam ettiren Halıcı, 2003 yılından beri de Hürriyet gazetesinde “Akıl Oyunları” köşesini hazırlamaktadır. Halıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Satranç, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Akıl Oyunları, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Zekâ Oyunları 1 ve Zekâ Oyunları 2 adlı kitapları bulunmaktadır. Uluslararası MENSA topluluğunun üyesi olan Emrehan Halıcı, Türkiye Zeka Vakfı’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

21. Dönem TBMM Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 1 Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 21. Dönem Konya, 23. ve 24. Dönem Ankara milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

26 Kasım 2014 tarihinde Elektronik Demokrasi Partisi'ni kurmuştur.