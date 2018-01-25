Akıl almaz vurgun! 500 TIR dolusu büyükbaş hayvanla sırra kadem bastı

Besiciler, geçen yıl Kars ve ilçelerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ’Genç Çiftçi Projesi’ için geldiğini söyleyen ve gerçek adının ’Ali Karadaş’ olduğunu öğrendikleri kişinin, 500 TIR dolusu 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya götürdüğünü öne sürdü. Bu dolandırıcıdan büyük bir darbe yediklerini belirten Susuz ilçesi Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı:





'SENET KARŞILIĞI VERDİK'

"Bu adam Şanlıurfa’dan geldi. Öncülük yapan biri vardı. Biz de güvendik ve senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz da para verdi. Malımız iyi satılıyor diye çok sevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında her hangi bir araştırma da yapmadık. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana mal veriyorduk. Bu süre içinde Kars’ta yaklaşık 43 milyon TL’lik 17 bin adet büyükbaş hayvan satın aldı. Bugüne kadar yaklaşık 500 TIR’la bu hayvanları Diyarbakır ve Urfa’ya götürdü. Kendisi bize Tarım Bakanlığı’ndan Genç Çiftçileri Desteklemek için geldiklerini ve hayvanları çiftliklerde yetiştireceklerini söylediler. Paramız zayi olmaz sandık. Herhangi bir sorgusunu da yapmadık ilçe tarıma gidip sormadık. Sonradan öğrendik ki adam buradan her hangi bir sevk çıkışı almadan hayvanları götürüyormuş. Dolandırıldıktan sonra kimliğinin bile sahte olduğunu öğrendik. Bize verdiği isim 10 yıl önce ölmüş. Senet yaptığımız kimlik ölünün adınaymış."





'BÖYLE GİDERSE HERKES BİRBİRİYLE KAVGA EDER'

Mağdurlardan Haydar Mintemur ise senetleri ödenmeyince bu kişiyi aradıklarını ancak telefonla da ulaşamadıklarını anlatırken, şöyle konuştu:

"Biz devlete sığınıyoruz. Devletten başka kimsemiz yok. Şikayetçi olduk. Ama hala yakalanmadı. 50 akrabam bana yardımcı oldu. 50 akrabamın 30’u mağdur. Yetkililer bu hayvanları getiremiyorsa biz nasıl getireceğiz? Benim de 50 büyükbaş hayvanım gitti. Adam öyle bir şey yaptı ki burada kimsenin itibarı kalmadı. Vatandaş çok büyük bir mağduriyetin içinde, kendini ifade bile edemiyor. Halk çok sıkıntılı. Mağdur olan insan sadece hayvanlarını değil iş yerini bile kaybediyor. Burası küçük bir ilçe. Böyle giderse herkes birbiriyle kavga eder ve cinayet çıkar. O şahsın, ölünün kimliğini kullandığını da biz karakola başvurduktan sonra öğrendik."