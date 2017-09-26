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    Akif Pirinçci’ye para cezası

    Deutsche Welle Türkçe
    26.09.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:40

    Türkiye kökenli Alman yazar Akif Pirinçci, ’halkı nefrete teşvik’ suçlamasıyla açılan davada toplam 2 bin 700 euro para cezasına çarptırdı.

    YAZAR Akif Pirinçci, 2015 yılının ekim ayında yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin Dresden’daki gösterisine konuşmacı olarak katılmış ve burada yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler büyük tepki çekmişti.
    20 binden fazla Pegida taraftarının katıldığı gösteride konuşan Türkiye kökenli yazar, Almanya’da bir ‘Müslüman çöplüğü’ olduğundan yakınmış ve nazi ideolojisinde ‘Almanların asimilasyon sürecini’ ifade eden ‘Umvolkung’ ifadesini kullanmıştı.
    Pirinçci, ayrıca mültecileri ‘istilacı’ olarak tanımlamış ve ‘geleceğin kasapları’ olarak nitelendirmişti. Bu ifadeler nedeniyle geçen şubat ayında yazar, Dresden Yerel Mahkemesi tarafından ‘halkı kin ve nefrete kışkırtmaktan’ suçlu bulunmuş ve 11 bin 700 euroluk para cezasına çarptırılmıştı. Pirinçi’nin bu cezaya itiraz etmesi üzerine ise olay bir kez daha mahkemeye intikal etmişti.
    Hâkimin görüşüne göre, yazar kullandığı ifadelerle kamu huzurunu bozacak şekilde Almanya’da yaşayan müslümanlara ve müslüman mültecilere karşı nefreti teşvik etti.

    AKİF PİRİNÇCİ KİMDİR?
    İstanbul doğumlu Türkiye kökenli yazar Pirinçci, 1989’da yayınlanan polisiye romanı ‘Felidae’ ile Almanya’da büyük üne kavuşmuş, kitapları çoksatanlar listesine girmişti.
    Pirinçci, son dönemlerde ise sağ popülist kitaplar yazmaya başladı. ‘Random House’ isimli yayınevi yazarın Pegida gösterisindeki konuşmasından sonra Pirinçci’nin daha önce yayınlanmış kitaplarını programından çıkarttı.

    Etiketler: Akif Pirinçci , PEGIDA , ALMANYA
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