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    Akhisar’da trafik kazası: 2 ölü

    MANİSA (İHA)
    16.02.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:

    Akhisar’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 

    Edinilen bilgiye göre, Akhisar'da bugün saat 20.30 sıralarında ilçe merkezi çıkışında İzmir'den İstanbul istikametine gitmekte olan Göksel Avcı yönetimindeki 35 CDT 49 plakalı otomobil ile İsmail Arı yönetimindeki 45 NK 568 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü İsmail Arı (50) ve arkasındaki yolcu Recep Önemli’nin (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Göksel Avcı ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. 

    Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

    Etiketler: Manisa , son dakika
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