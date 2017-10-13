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    "Akdeniz’e ulaşmaları hayal oldu"

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yetkililerinden Mustafa Sejari, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Astana anlaşması çerçevesinde bölgenin Rus ve rejim bombardımanından korunması, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin gayri meşru toprak elde etmesinin engellenmesi için bölgede olduğunu belirtti.

    Reuters Ajansı’na konuşan görgü tanıkları, Türk konvoyunun Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki Afrin ve muhalif kontrolündeki topraklara hakim olan Şeyh Barakat bölgesine ilerlediklerini kaydetti.

    Sejari, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin Akdeniz’e yönelik bir hücumunun önlenmesinin önemli olduğunu belirterek “Bugün ayrılıkçıların denize ulaşma, önce İdlib’e sonra Ciş el Şakur’a ve sahildeki dağlık bölgeye ulaşma hayalinin bir hayale dönüştüğünü söylebiliriz” dedi.

     YPG ise Türkiye’yi Afrin’e yönelik tehdit edici eylemlerde bulunmakla suçladı.

    AFP Ajansı’na göre Twitter’dan açıklama yapan YPG, “Türkiye İdlib’te herhangi bir şeyin peşinde değil, ancak Afrin’e yönelik bir kuşatma, bölgede yeni bir savaşı ateşleyebilir” tehdidinde bulundu.

    Etiketler: Özgür Suriye Ordusu , ÖSO
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