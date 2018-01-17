Akdeniz’de yeni oldubitti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların Doğu Akdeniz’deki pazarlıklarına işaret ederek “Rum lider, Türk-Yunan ilişkilerini sabote etme pahasına, bölgeyi yeni gerginliklere sürüklüyor” uyarısında bulunurken, Oruç Reis Firkateyni Gazimağusa Limanı’na geldi.

Rumların Akdeniz’i parselleme ve doğalgaz sondaj çalışmalarını sert bir dille eleştiren KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu “Cumhurbaşkanımız, öteden beri münhasır ekonomik bölge ve tek yanlı doğalgaz sondaj çalışmaları konusunda, gerek müzakere masasında siyasi olarak, gerekse özel bir komite kurularak meselenin teknik olarak ele alınmasını talep etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Sayın Anastasiades bu çerçevede yapılan tüm önerileri reddetti” dedi.

TÜRKİYE’NİN SONDAJ GEMİSİ GELİYOR

Türkiye’nin yeni satın aldığı Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisinin yakında Akdeniz’de faaliyete geçeceğini vurgulayan Burcu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında varılan ilgili antlaşmalar çerçevesinde ve Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin elde ettiği bulgular ışığında, Türkiye’nin bünyesine kattığı yeni sondaj gemisinin (Deepsea Metro II) gerekli ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra fiili aşamaya geçerek, Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacak olması, yaşanmakta olan gelişmelerin doğal bir sonucudur” diye konuştu.

ANTALYA AÇIKLARI KARIŞACAK





Rum lider Nikos Anastasiadis’in de doğruladığı, Yunanistan’la münhasır ekonomik bölge sınırlandırma çalışmaları ise bir süredir devam ediyor. Çalışmalarda, Antalya kıyılarına yakın Meis ve Rodos adası ön plana çıkıyor. Rum ve Yunanlılar, adaların da kıta sahanlığı bulunduğu iddiasıyla münhasır ekonomik alan belirlerken, Meis ya da Rodos’tan, Kıbrıs Rum yönetimine düz bir çizgi çizmek istiyor. Ortaya çıkacak harita, Türkiye’nin Antalya açıklarında ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesiyle üst üste gelecek.

MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

BM’de 1982’de imzaya açılan ve 163 ülkenin onay verdiği uluslararası deniz anlaşması, herhangi bir denize kıyısı bulunan ülkeye 200 deniz mili açıklarına kadar münhasır ekonomik bölge ilan etme hakkı veriyor. Denizlerdeki bu bölgeler, ülkelerin deniz ve yer altındaki doğalgaz ve petrol gibi doğal kaynaklardan yararlanmalarına olanak veriyor. Birden fazla ülkenin kıyıdaş olduğu ve münhasır ekonomik bölgelerin kesiştiği denizlerde ise bölge ülkelerinin sınırları belirleyen anlaşmalar imzalaması gerekiyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf olmadı.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis (ortada) ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras (sağda), dün bölge ülkeleriyle 3’lü zirvelerine Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ı da dahil etti.Taraflar bir dizi anlaşma imzaladı.