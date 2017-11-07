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    Akdeniz'de trajedi: 1'i çocuk 5 kişi bu yüzden öldü

    AA
    07.11.2017 - 02:13 | Son Güncelleme:

    Akdeniz'de Libya açıklarında bir Alman sivil toplum kuruluşu ile Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin aynı anda yaptığı kurtarma operasyonunda yaşanan karışıklık nedeniyle 5 göçmen denizde hayatını kaybetti.

    İtalyan basınının, Sea Watch adlı Alman sivil toplum kuruluşuna dayandırdığı haberine göre, Libya'nın 30 deniz mili açığında yaşanan olayda, 5 göçmen denize düşerek can verdi.

    Sea Watch'in zor koşullarda bulunan bir göçmen botuna yönelik kurtarma operasyonu düzenlediği sırada Libya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı bir geminin bölgedeki manevraları nedeniyle bazı göçmenlerin denize düştüğü bildirildi. Olay sırasında denize düşen ve kurtarılamayan biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

    LİBYA'YI SUÇLADI

    Olayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyuran Sea Watch'in açıklamasında, göçmenlerin ölümünden Libya Sahil Güvenlik ekipleri suçlanarak, Libyalıların uluslararası hukuka aykırı hareket ettiği öne sürüldü.

    Libya donanmasından yapılan açıklamada ise Sea Watch'in müdahalesinin kaosa ve göçmenler arasında karışıklığa yol açtığı iddia edildi. Açıklamada, operasyonun aslında Libyalı güçler tarafından yürütüldüğü ancak bazı göçmenlerin bölgeye gelen Alman Sea Watch gemisini görünce denize atladığı iddiasında bulunuldu.

    Etiketler: akdeniz
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