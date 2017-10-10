Akdeniz'de saldırı planlayan 4 terörist yakalandı!

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan ve Kuzey Irak'tan kente geldikleri tespit edilen 4 terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'lı teröristlerin Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.



İstihbarat çalışmaları sonucunda ekipler tarafından Mersin kent merkezinde değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen terör örgütü üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramada 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.