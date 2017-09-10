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    Akdeniz’de Fransız Total ve İtalyan ENI’nin tartışmalı sondaj çalışmaları boş çıktı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    10.09.2017 - 02:04 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 02:07

    KIBRISLI Rumların, Türkiye ve KKTC’nin büyük tepkisine rağmen tek yanlı sürdürdüğü Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj çalışmalarında, Rumlar adına sondaj yapan Fransız Total ve İtalyan ENI’nin kuyusu boş çıktı. Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros’u göndererek tepki gösterdiği sondajda doğalgaz bulundu ancak, “Çok az, ticari olarak değersiz” sonucuna ulaşıldı.

    Rumlar’dan parsel kiralayan Total ve ENI, Kıbrıs adasının 180 kilometre batısında 3 aydır sondaj çalışması yürütüyordu. West Capella adlı sondaj gemisiyle deniz tabanının 4 bin metre altına kadar kazan şirketler, elde edilen doğalgaz miktarının yatırım yapmak için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Şirketlerin önümüzdeki dönemde yeni kazılar yapması bekleniyor.

    Akdeniz’de Fransız Total ve İtalyan ENI’nin tartışmalı sondaj çalışmaları boş çıktı


    RUMLAR 10 YILDIR ARIYOR

    Kıbrıs adasının güneyinde Doğu Akdeniz’i 13 parsele ayıran ve yaklaşık 10 yıldır parselleri uluslararası şirketlere kiralayan Rumlar, bugüne kadar kayda değer miktarda doğalgaza ulaşamadı. Ancak Ada’nın güneydoğusunda İsrail, güneyinde ise Mısır’da büyük doğalgaz kaynakları bulunuyor.

    Akdeniz’de Fransız Total ve İtalyan ENI’nin tartışmalı sondaj çalışmaları boş çıktı


    DÜNYA DEVLERİ KAZIYOR

    Rumlar’dan son yıllarda dünyanın önde gelen büyük petrol şirketleri parsel kiralıyor ve şirketler farklı bölgelerde sondajlar yapıyor. 6 yıl önce ilk sondajı yapan Amerikan Noble Enerji şirketi, Ada’nın güney doğusunda Afrodit adı verilen bölgede doğalgaza ulaşmıştı. Amerikan şirketi, buldukları doğalgaz yatağının orta büyüklükte olduğunu belirterek, yatırıma uygun bulmamıştı.

    Son 4 yıldır Rumlardan çok sayıda parsel kiralayan Fransız Total ve İtalyan ENI de farklı zamanlarda 3 sondaj gerçekleştirdi. Sondajlar, ya kör kuyu çıktı, ya da bulunan gaz ekonomik olarak yetersiz oldu.

    Kıbrıs Rum yönetimi, Fransız Total’in son sondajında elde edilen verilerin, sondajların devam etmesi için yeterli olduğunu savunuyor. Total, ENI ve Amerikan ExxonMobil, 2018’de Ada çevresinde yeni sondajlar yapacak.

    Akdeniz’de Fransız Total ve İtalyan ENI’nin tartışmalı sondaj çalışmaları boş çıktı

    TÜRKİYE VE KKTC DE ARAYACAK

    Türkiye ve KKTC ise, Ada çevresindeki enerji kaynaklarından Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, Rumların tek yanlı sondajlarına karşı çıkıyor.

    Türkiye Rumların sondaj çalışmalarına savaş gemileri eşliğinde bölgeye gönderdiği Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştıra gemisiyle cevap veriyor. Türkiye Enerji Bakanlığı, KKTC ile ortak Rumlarla aynı bölgelerde sondaj çalışmaları planları da yapıyor.

    Etiketler: Total , ENI , Kıbrıs , doğalgaz , sondaj , West Capella , KKTC
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