Akdeniz’de Fransız Total ve İtalyan ENI’nin tartışmalı sondaj çalışmaları boş çıktı

Rumlar’dan parsel kiralayan Total ve ENI, Kıbrıs adasının 180 kilometre batısında 3 aydır sondaj çalışması yürütüyordu. West Capella adlı sondaj gemisiyle deniz tabanının 4 bin metre altına kadar kazan şirketler, elde edilen doğalgaz miktarının yatırım yapmak için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Şirketlerin önümüzdeki dönemde yeni kazılar yapması bekleniyor.







RUMLAR 10 YILDIR ARIYOR

Kıbrıs adasının güneyinde Doğu Akdeniz’i 13 parsele ayıran ve yaklaşık 10 yıldır parselleri uluslararası şirketlere kiralayan Rumlar, bugüne kadar kayda değer miktarda doğalgaza ulaşamadı. Ancak Ada’nın güneydoğusunda İsrail, güneyinde ise Mısır’da büyük doğalgaz kaynakları bulunuyor.







DÜNYA DEVLERİ KAZIYOR

Rumlar’dan son yıllarda dünyanın önde gelen büyük petrol şirketleri parsel kiralıyor ve şirketler farklı bölgelerde sondajlar yapıyor. 6 yıl önce ilk sondajı yapan Amerikan Noble Enerji şirketi, Ada’nın güney doğusunda Afrodit adı verilen bölgede doğalgaza ulaşmıştı. Amerikan şirketi, buldukları doğalgaz yatağının orta büyüklükte olduğunu belirterek, yatırıma uygun bulmamıştı.

Son 4 yıldır Rumlardan çok sayıda parsel kiralayan Fransız Total ve İtalyan ENI de farklı zamanlarda 3 sondaj gerçekleştirdi. Sondajlar, ya kör kuyu çıktı, ya da bulunan gaz ekonomik olarak yetersiz oldu.

Kıbrıs Rum yönetimi, Fransız Total’in son sondajında elde edilen verilerin, sondajların devam etmesi için yeterli olduğunu savunuyor. Total, ENI ve Amerikan ExxonMobil, 2018’de Ada çevresinde yeni sondajlar yapacak.





TÜRKİYE VE KKTC DE ARAYACAK

Türkiye ve KKTC ise, Ada çevresindeki enerji kaynaklarından Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, Rumların tek yanlı sondajlarına karşı çıkıyor.

Türkiye Rumların sondaj çalışmalarına savaş gemileri eşliğinde bölgeye gönderdiği Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştıra gemisiyle cevap veriyor. Türkiye Enerji Bakanlığı, KKTC ile ortak Rumlarla aynı bölgelerde sondaj çalışmaları planları da yapıyor.