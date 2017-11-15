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    Akdeniz'de deprem tatbikatı

    Yaşar ANTER- Ali GÜNDOĞAN/DHA
    15.11.2017 - 00:13 | Son Güncelleme:

    MUĞLA Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’nın ev sahipliğinde 20’ncisi düzenlenen ‘Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı’ dün sabah başladı.

    Tatbikatta, deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetleri uygulandı. Senaryoya göre, deprem felaketinde çekilen fotoğraf ve görüntüler, brifingde değerlendirilerek arama-kurtarma planlaması yapıldı. TCG Bayraktar Gemisi ve Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'ne, Marmaris Gümrüklü Limanı'ndan acil yardım malzemeleri yüklendi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na intikal sağlandı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları helikopterleriyle afetzedelerin tahliyesi yapıldı. Helikopterlerle Bayraktar'a taşınan yaralılar ameliyata alındı. Yardım malzemeleri afet bölgesine taşınarak, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    Tatbikatla, askeri eğitimlerde afet zararlarının azaltılması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma yapılması, kısa sürede hayat kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların yerinde tespitinin amaçlandığı belirtildi. Türkiye’nin ev sahipliğindeki tatbikatta; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Romanya deniz kuvvetleri unsurları ile Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları görev alıyor.

    Etiketler: deprem tatbikatı , gazetehaberleri
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