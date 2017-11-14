Akdeniz çamur rengine büründü

Antalya’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi’ni kahverengiye bürüdü. Deniz kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler turkuaz maviliğini korudu.

Uzmanlar yağışla birlikte dağların zirvesindeki karın hızla eridiğini, hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluştuğunu belirtti. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.