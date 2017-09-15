Akciğer kanserinde yüzde 53 umudu

ALEX adı verilen araştırma, 31 ülkede toplam 303 akciğer kanseri hastasıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, akciğer kanserini tetikleyebilen ve kısa adı ALK olan, hücrede büyüme ve çoğalmadan sorumlu almaç (reseptör) üzerinde etkili iki ilaç (alectinib ve crizotinib) karşılaştırıldı. ALK, sigara içmeyenlerde görülen küçük hücre dışı akciğer kanserinin yaklaşık yüzde 22’sinden, tüm akciğer kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 5’inden sorumlu.





Söz konusu çalışmada, ALK’ya yönelik ilk geliştirilen ve halen rutin kullanımda olan crizotinib ile ikinci kuşak ilaç alectinib kıyaslandı. Görüldü ki alectinib, ölüm veya hastalık ilerleme riskini, crizotinib’e göre yüzde 53 oranında azaltıyor. Ayrıca alectinib, akciğer kanserinin beyin metastazını engellemede daha etkili bulundu.



Takip süresince alectinib altındaki hastaların yüzde 12’inde beyinde metastaz saptanırken, crizotinib kullanan hastaların yüzde 45’inde beyinde metastaz vardı. Özetle, tedavi fayda görme oranlarında alectinib’in daha iyi olduğu gözlemlendi. Ciddi yan etkiler açısından da alectinib (yüzde 41) yine crizotinib’den (yüzde 51) daha avantajlı bulundu.



TÜRKİYE'DE HENÜZ RUHSATI YOK

KISA adı FDA olan Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun onay verdiği yeni ilaç alectinib’in henüz Türkiye’de ruhsatı bulunmuyor. Çalışmanın hastalığın tedavisi için heyecan verici olduğunu söyleyen Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, şunları söyledi. “Önümüzdeki dönemde alectinib’in uzun süreli tedavi sonuçlarını göreceğiz ve ALK pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanserinin başlangıç (birinci basamak) tedavisinde crizotinib’in yerine geçeceği kanısındayım. Son 20 yıla bakıldığında dördüncü evre akciğer kanseri tedavisinde hayatta kalma süreleri ortalamada 1 yılı geçti. Özel gruplarda ise 20 ayı geçmeye başladı. 6 aylar düzeyinden, bu süreye ulaşılması oldukça sevindirici. Daha önce hiç görmediğimiz, şu an özellikle akıllı ilaçlı tedaviyle 5-7 yıl yaşayan akciğer kanserli hastalarımızı kliniklerimizde görüyoruz.”