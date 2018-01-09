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    Akçam'a konferans yanıtı

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Taner Akçam’ın bir süre önce hayatını kaybeden emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem’le ilgili “Almanya’da, Ermeni olayları konulu konferansı bastığı” iddiasına yanıt verirken kendisinin de orada bulunduğunu belirtip Akçam’ı yalanladı.

    Özdağ şunları söyledi: “Gereken cevabı vermeyi, hem Lütem’e hem de bütün Ermeni çeteleri tarafından katledilen insanlarımıza karşı bir borç hissettim. Konferans 3-5 Mart 2001 tarihleri arasında Almanya’da Müllheim şehrinde Protestan Akademisi tarafından düzenlenmişti. Ömer Engin Lütem Bey ile birlikte katılmıştık. Ancak başka isimler de vardı. Halil Berktay ve Fikret Adanır aklımda kalan isimlerdi.

    Konferans çok medeni bir havada başladı ve sona erdi. Bir ara Taner Akçam yanıma geldi ve ‘Ümit Bey, birbirimizi tanıyoruz. Tanımamazlıktan gelmeyelim. Nasılsınız?’ diye hatırımı sordu. Ben de teşekkür ettim ve ‘Siz nasılsınız?’ diye cevap verdim. Teşekkür etti ve ayrıldı. Özetle, Taner Akçam’ın yazısında ileri sürdüğü her bir satır yalan.”

    Etiketler: Ümit Özdağ , gazetehaberleri
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