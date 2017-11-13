Akçakoca'da Demir Çelik İhtisas OSB'si kuruldu

Özlü, yazılı açıklamasında, Akçakoca'da Demir Çelik İhtisas OSB'sinin kurulduğunu belirtti.

Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB'nin 88,5 hektar büyüklüğünde olacağını aktaran Özlü, Türkiye'nin 305'inci OSB'sinde ana metal sanayisi, fabrikasyon metal ürünleri, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treylerle diğer ulaşım araçlarının imalatlarının yapılacağını vurguladı.

Özlü, burada her türlü demir, çelik ve metal ürünlerinin bulunacağına işaret etti.

OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını ifade eden Özlü, bölgenin Akçakoca sanayisini de canlandıracağını kaydetti.