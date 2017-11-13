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Akçakoca'da Demir Çelik İhtisas OSB'si kuruldu

AA
13.11.2017 - 16:27 | Son Güncelleme:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesine kurulan "Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB)" tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yaklaşık 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında, Akçakoca'da Demir Çelik İhtisas OSB'sinin kurulduğunu belirtti.

 Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB'nin 88,5 hektar büyüklüğünde olacağını aktaran Özlü, Türkiye'nin 305'inci OSB'sinde ana metal sanayisi, fabrikasyon metal ürünleri, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treylerle diğer ulaşım araçlarının imalatlarının yapılacağını vurguladı.

 Özlü, burada her türlü demir, çelik ve metal ürünlerinin bulunacağına işaret etti.

 OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağını ifade eden Özlü, bölgenin Akçakoca sanayisini de canlandıracağını kaydetti. 

Etiketler: bilim , sanayi , akçaoca
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