Akbank, Garanti, TSKB ve Vodafone'un 2017 yılı bilançoları

AKBANK’TAN 6 MİLYAR NET KÂR

AKBANK’ın 2017 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Sağlıklı bilançomuzla sektörümüze yenilikler sunmaya, ülke ekonomisini ve yatırımları kesintisiz desteklemeye devam ettik” dedi. Binbaşgil, “Bankamız, 2017 yılında 7 milyar 654 milyon TL brüt karından 1 milyar 634 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 20 milyon TL net konsolide kar elde etti. 209 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 261 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, yüzde 19.5 gibi dikkat çekici bir artışla 166 milyar TL seviyesine ulaştı” dedi.

GARANTİ, 491 BİN KİŞİYİ ‘EV’LENDİRDİ

GARANTİ Bankası, finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 356 milyar 331 milyon 667 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 285 milyar 548 milyon 679 bin TL’ye yükseldi. Garanti’nin 2017 yılındaki net kârı, 6 milyar 387 milyon 974 bin TL olarak gerçekleşirken, özkaynak kârlılığı yüzde 16.6, aktif kârlılığı ise yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleşti. Genel Müdür

Fuat Erbil, 491 bin kişiyi ev sahibi, 385 bin kişiyi otomobil sahibi yaparken, 1 milyon kişiye ihtiyaç kredisiyle destek olduk” diye konuştu.

TSKB KREDİLERİ 22.3 MİLYAR TL

TSKB, 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2017 yılında aktif büyüklüğü 28.9 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredileri 22.3 milyar TL olarak gerçekleşti. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2017 yılında hedeflediğimizin üzerinde bir performans gösterdik. Kredi portföyümüz kurdan arındırılmış bazda yüzde 15 büyüdü. Yine son derece önemli bir gelişme olarak, aktif müşteri sayımızı geçen yıla kıyasla yüzde 25 oranında artırdık. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Biz de TSKB olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

23.2 MİLYON KİŞİ VODAFONE’DA

VODAFONE Türkiye, Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan üçüncü çeyrek bilançosuna göre servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2.3 milyar TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu: “Bu çeyrekte, bir ‘toplam telekomünikasyon şirketi’ olarak hem 4.5G hizmetlerimize hem de toplam genişbant hizmetlerimize odaklandık. Müşterilerimizin data kullanım oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüdü. Diğer yandan sabit hizmetlerimizde günden güne büyümemiz devam ediyor” dedi.