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    Akbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Akbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Akbank 09:00-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    Akbank, 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel bir bankadır. 900’ün üzerinde şubesi olan ve 15.000 in üzerinde çalışanı bulunan Akbank Türkiye’nin en büyük bankalarından biridir.

    Akbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    2017 yılında Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez Türkiye’nin en değerli banka markası olarak dünya genelinde 500 banka arasından 94. olmuştur.

    Yurt içinde 840 şubesi ve yaklaşık 14 bin çalışanı vardır. Akbank 15 milyonunun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım yapan şubelerin dışında internet, mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4.200 ATM, 460 binden fazla POS terminali ile sunmaktadır. 

    Akbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Akbank 09.00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12.30’da giren Akbank 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu kapalıdır ve çalışmaz.

    Akbank genel müdürlüğü, Konaklar mah. 4. Levent Büyükdere Cad. Sabancı Center (içinde) / Levent / Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0212)4442525 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

    Etiketler: Akbank , çalışma saatleri , Banka , iletişim , Sabancı , son dakika
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