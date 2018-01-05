Uğur Dündar

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Sinema ve tiyatromuzun dünya çapındaki oyuncularından, büyük usta Münir Özkul'u kaybettik.

Allah rahmet eylesin, geride bıraktığı yakınlarına ve sevenlerine sabır versin.

Zafer Algöz

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Münir Özkul vefat etti..Her sene "öldü"diye yalan haber yapan akbabalar gözünüz aydın..Mahmut Hocamız da gitti..

Reyhan Karaca

Güle güle Mahmut Hoca...Mekanın cennet olsun #münirözkul

Can Yılmaz

Sinema ve tiyatromuzun büyük oyuncusu Münir Özkul abimiz vefat etti. Mekanı Cennet olsun, o bizleri güldürdü, Allah’da onu güldürsün...

Atilla Taş

Her sevdiğimiz güzel insanı kaybedince biraz çocukluğumuz, biraz gençliğmiz ölüyor sanki. Hepimizin Mahmut hocası nurlar içinde uyu!

Yekta Kopan

Ahh!

Şu tiradı bir daha dinleyin. Şu güzel yüze bir kez daha bakın. Bu ülkenin bütün güzel insanlarında emeği olan şu koca ustaya bir kez daha hayran olun.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul’un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Usta sanatçı merhum Münir Özkul’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.