Akaydın'a 'FETÖ'den soruşturma

Başsavcı Ramazan Solmaz imzalı açıklamada, Akaydın hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 No’lu genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemleri yürütülmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.



Akaydın ise “Halkı aydınlatmak, iktidara soru sormak muhalefetin görevi, ben muhalefet milletvekiliyim eğer bir memlekette muhalefet konuşmayacaksa kim konuşacak? Söylediğim her şeyin arkasındayım, yani bu geçen sene yaşadığımız 15 Temmuz’da olayın kuşku götürür tarafları var. Bunları da açık açık basın toplantısında da izah ettim” dedi.



