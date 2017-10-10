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EPDK Başkanı Yılmaz'dan 'zam gelecek' fırsatçılarına çarpıcı uyarı

Merve ERDİL / ANTALYA
10.10.2017 - 10:40 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan akaryakıt sektöründe yönelik “bir gece ansızın” uyarısı geldi.

SON zamanlarda bazı akaryakıt istasyonlarının, zam geleceği zaman bunu gece saat 12’den önce uyguladıkları yönünde şikâyetler aldıklarını söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çeki düzen vermelerini, bayilerin uyarılarak bu tür uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. EPDK Başkanı Yılmazdan zam gelecek fırsatçılarına çarpıcı uyarı
Birkaç bayiinin bu şekildeki kötü uygulamasından bütün sektörün etkilenmesine asla müsaade etmeyiz. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz” uyarısında bulundu.

FİYATLARI EPDK BELİRLEMİYOR

Antalya’da bugün başlayan 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine yönelik mevzuatın çok net ve açık olduğunu belirterek, “Ne yazık ki kamuoyunda hala fiyatların EPDK tarafından belirlendiği gibi bir algı var ve bu çok yanlış bir algı. Akaryakıt fiyatları; ilgili şirketlerin, Kanunun çizdiği çerçevede tarife metodolojilerine göre belirleniyor. Yani serbest piyasada belirleniyor. Ancak son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjlarının, belirlediğimiz kriterlere uygun olmayan bir takım sinyaller alıyoruz” şeklinde konuştu.

“ZAMMI GECE 12’DEN ÖNCE YAPMAYIN”

Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman, bazı istasyonların bu zammı gece saat 12’den önce yaparak tüketiciyi mağdur ettiğine dair şikayetler aldıklarını dile getirerek, “Kesin bir dille belirtmek isterim ki rekabeti olumsuz etkileyecek fiyat hareketlerinden mutlaka kaçınılmalıdır. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çeki düzen vermelerini, bayilerin uyarılarak, bu tür uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz” uyarısında bulundu.

 

 

Etiketler: gazetehaberleri , epdk , enerji zirvesi
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