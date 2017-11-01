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Akaryakıtçılar zamdan şikayetçi

AA
01.11.2017 - 10:00 | Son Güncelleme:

PÜİS Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bayilerin zarar etmesine sebep olduğunu, fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat gereği bayilerin en ufak bir yetkisinin olmadığını söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bayilerin zarar etmesine sebep olduğunu söyledi.

Okumuş, "Akaryakıt bayilerinin kâr marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve etkisi söz konusu değildir" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki değişimler ile dolar kurundaki artışa bağlı olarak değiştiğini ifade eden Okumuş, "Ülkemizde tüketilen akaryakıt ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ithal edilen ham petrolden üretilmekte veya nihai ürün olarak ithal edilmektedir. Sadece ham petrol fiyatına bakıp bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ham petrol fiyatı artarken, benzin fiyatı düşebilir ya da ham petrol fiyatı düşerken, benzin fiyatı artabilir. Fiyat oluşumunda dağıtıcı ve bayi kâr marjı, fiyat artışlarında en az etkili olan iki unsurdur. Zira dağıtıcı ve bayi payı cüzi ve maktu rakamlardan oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

Okumuş, fiyat artışlarının akaryakıt bayilerinin zarar etmesine sebep olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Benzinin litre fiyatı 3 lirayken, 20 bin litrelik tanker 60 bin liraya dolmaktadır. Benzinin litre fiyatı 5 liraya yükseldiğinde aynı tanker 100 bin liraya dolmaktadır. Bu durumda bayiler 40 bin lira ek sermaye bulmak durumundadır. Akaryakıt bayileri fiyat 3 lirayken de 5 lirayken de fiyat metodolojisi gereği aynı kazancı elde etmektedir. Çünkü akaryakıt bayilerinin kâr marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve dolayısıyla etkisi söz konusu değildir"

 

 

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Etiketler: akaryakıt zammı , zam
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