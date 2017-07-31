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“Akaryakıta zam her ürünü etkiler”

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 11:46Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 11:46

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren benzin ve motorine yapılacak olan 11 kuruşluk zammın enlasyonu yeniden artışa geçireceğini söyledi.

Petrole yapılan zammın piyasada  A'dan Z'ye her ürünü etkileyeceğini belirterek benzin ve motorine sürekli zam yapılmasından kaçınılmasını istedi.  

“PETROLE YAPILAN ZAMLAR LOKOMOTİF OLARAK ÜRÜNLERE YANSIYOR”

Petrole yapılan zamların piyasaları A’dan Z’ye olumsuz etkilediğini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Oysa petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor”  dedi.

 

Etiketler: akaryakıt , PETROL , ZAM
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