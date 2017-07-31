Akaryakıt kaçakçıları ‘akıl’landı

ENERJİ, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, son dönemde akıllı telefonlarla akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını söyledi. Yaklaşık 20-30 bin liralık maliyetle bir yazılım programı hazırlandığını bunun akıllı telefonlara yüklendiğini anlatan Aktaş, akaryakıt istasyonlarındaki bütün sistemin bu akıllı telefon kullanılarak bir anda legal hale getirildiğini kaydetti. Akaryakıt istasyonlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) otomasyon sistemine bağlı olduğunu bütün verilerin bu otomasyon sistemi üzerinden EPDK’ya iletildiğini anlatan Aktaş, “gömülü korsan yazılım” ile bu sisteme müdahale edildiğini ve sistemin legal hale getirildiğini kaydetti.

TEK TUŞLA MÜDAHALE

Akaryakıt sektöründeki haksız rekabet uygulamaları ve çözüm önerileri hakkındaki çalışmalarını açıklayan Aktaş, “otomasyon manipülasyonu” sisteminin detayları hakkında bilgi verirken istasyonlara baskın yapıldığında akıllı telefonla müdahale edilerek EPDK’ya bilgi gönderilmesinin engellendiğini söyledi. Otomasyon sisteminin bire bir çakmasının yapıldığını belirten Aktaş, böylece EPDK’nun zorunlu yazılımlarının delindiğini vurguladı. Aktaş’ın verdiği bilgiye göre sistem şöyle işliyor:

“Bir otomasyon firması ile anlaşılıyor. Otomasyon firması sisteme bir yazılım koyarak istenilen düzeltilmiş verilerin EPDK’ya iletimini sağlıyor. İllegal uygulama otomasyona bağlanıyor. Herhangi bir işlemin ardından (dolum, satış gibi) cep telefonu ile sisteme giriş yapılıyor. İstenilen veriler siliniyor, veri EPDK’ya hiç olmamış gibi gidiyor.”

SÖKÜME GELEN GEMİ

Aktaş, vergi kaçırmada uygulanan yöntemleri sıralarken, bazı firmaların isim değişikliğine gitmesini de örnek gösterdi. Piyasada şu anda iki firmanın kabuk değiştirdiğini ve bayilerini başka firma adına transfer ettiklerini anlatan Aktaş, “Devlete olan vergi borçlarını ödemeyecekler. Tahsilata gidildiğinde tabelasının dahi olmadığı görülecek” dedi. Bir başka yöntemin ise gemi sökümü yoluyla yapıldığını vurgulayan Aktaş, “Gemi sökümünde ciddi bir artış var. Gemilerin depolarında 3 bin ton mal olabiliyor. O mallar gemi sökümü ile piyasaya sürülüyor. Aliağa’da iki firmanın gemi sökümü sonrası bu yöntemle piyasaya tonlarca akaryakıt sürüldüğü gemi kaptanının suçlaması ile yakalandı” dedi.

VERİ AKIŞININ HIZI

Sektörde kullanılan bir başka yöntemin de akaryakıt istasyonlarındaki yazarkasaların sıfırlanması olduğunu dile getiren Aktaş, EPDK’ya gönderilen bilgilerin 3 saati bulabildiğini söyledi. Şu anda akaryakıt istasyonlarının 60 saniyede bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ulaştırdığını anlatan Aktaş, “Bu veri paketine araç plakasının yanı sıra litre ve parasal tutarların da ilave edilerek, eşzamanlı ve anlık olarak EPDK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) server’larına yüklenmeli. Böylece bazı kaçak ya da maliyet altı satış yapılan istasyonların yazar kasa verilerini silerek denetimden kaçmaları imkansız hale getirilmiş olacak. Şu anda EPDK’ya veriler 3 saat sonra gidiyor. İstasyonda yazarkasa silinip yeni rakamlar yüklenince EPDK gerçeği göremiyor. EPDK’nın ertelediği yeni nesil yazar kasalar yıl sonu uygulamaya geçirmelidir” dedi.

KAÇAKÇILARA 17 KURUŞ

Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde LPG’deki Özel TÜketim Vergisi’ni (ÖTV) eşitlemesi ile kaçakçılığın önüne geçtiğini kaydeden Aktaş, böylece litre başına kazanılan 37 kuruşun önüne geçildiğini söyledi. Ancak aynı gün KDV’de indirim yapıldığını vurgulayan Aktaş, “17 kuruluşluk fark neden yaratıldı anlamıyoruz. Yıllık bazda bu sektörde yaklaşık 1.8 milyar liralık kaçak vardı. ÖTV eşitlemesi ile bunun önüne geçildi ancak KDV indirimi ile yeniden yaklaşık 1 milyar liralık kaçak kapısı tekrar aralandı” dedi. Kaçakçıların 37 kuruşluk tatlı karlarını geri almak için boş durmayacağına dikkat çeken Aktaş, 17 kuruşa çekilen dökme-otogaz vergi farkının, yeniden 37 kuruşa çıkarılması için ürünlere aerosol gazı ilave etme yoluna gidebilecekleri uyarısında bulundu.