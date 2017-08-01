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    Akaryakıt istasyonunda kavga ölümle son buldu

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 00:04Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 00:12

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile kavga ederken başını yere çarparak yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, 15.00 sıralarında Adapazarı Tekeler Mahallesi Kuzey Terminali mevkiindeki yakıt istasyonunda meydana geldi. İbrahim Tekin yakıt almak için istasyona girdi. Aracına yapılan yakıt dolumu bittiği sırada İbrahim Tekin, pompacı D.D’ye 'Neden pompayı geç çıkarttın’ deyince ikili arasında tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce yaşlı adam ve pompacı yumruklaşmaya başladı. Arbede sırasında yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan İbrahim Tekin başını zemine çarptı. Tekin’in yerde hareketsiz kalması üzerine sağlık ekibine haber verildi.

    Akaryakıt istasyonunda kavga ölümle son buldu

    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam buradan sevk edildiği Yalova’daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay, yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pompacı ile tartıştıktan sonra çıkan kavgada İbrahim Tekin’in yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldığı görüldü. Görevli D.D ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Akaryakıt istasyonunda kavga ölümle son buldu

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: sakarya , adapazarı , benzinci
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