Akaryakıt devinden dikkat çeken rapor

Raporda yer alan senaryoya göre 2035 yılında yollarda 190 milyon elektrikli aracın olacağı, sonraki 5 yıl içinde buna 130 milyon yeni aracın ekleneceği belirtiliyor.

hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunu, sürücüsüz elektrikli otomobillerin gelecek 20 yıl ulaştırmada devrim yaratmasının beklendiğini bildirdi. Raporda halihazırda tüm dünyada elektrikli araçların sayısının 3 milyon olduğu, bu sayının 2040 yılı itibariyle toplam 320 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda elektrikli araçların 2040 yılında kadar tüm dünyadaki araçların yüzde 15’ini oluşturacağı belirtilirken, bu oranın toplu taşımada yüzde 30’a yükselmesinin beklendiği vurgulandı.