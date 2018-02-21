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Akaryakıt devinden dikkat çeken rapor

Emre ÖZPEYNİRCİ
21.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

İNGİLİZ akaryakıt devi BP (British Petroleum) ‘Enerji Görünümü’ raporunda önümüzdeki 20 yılda hibrit ve elektrikli araçların petrol talebini ciddi anlamda düşüreceği belirtilerek 2040 yılında yollarda 320 milyon elektrikli otomobil olacağı kaydedildi.

Raporda yer alan senaryoya göre 2035 yılında yollarda 190 milyon elektrikli aracın olacağı, sonraki 5 yıl içinde buna 130 milyon yeni aracın ekleneceği belirtiliyor. Akaryakıt devinden dikkat çeken rapor

hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunu, sürücüsüz elektrikli otomobillerin gelecek 20 yıl ulaştırmada devrim yaratmasının beklendiğini bildirdi. Raporda halihazırda tüm dünyada elektrikli araçların sayısının 3 milyon olduğu, bu sayının 2040 yılı itibariyle toplam 320 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda elektrikli araçların 2040 yılında kadar tüm dünyadaki araçların yüzde 15’ini oluşturacağı belirtilirken, bu oranın toplu taşımada yüzde 30’a yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

 

 

 

Etiketler: BP , akaryakıt , elektrikli otomobil , gazetehaberleri
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