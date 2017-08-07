‘Akar ve Güler enterne haldeydi’

AKINCI Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada 486 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 5. duruşmada darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Akın Öztürk’ün çapraz sorgusuna devam edildi. FETÖ mensuplarının TSK’ya sızmalarını nasıl fark etmediği sorusuna Öztürk, “Cumhurbaşkanı, Başbakan sezebilmiş mi, fark edebilmiş mi ki” yanıtını verdi.

KOMUTANA SAYGISIZLIK YOKTU: Akar’ın Akıncı Üssü’nde odada tutulduğu sırada darbeci askerlerin kendisine bir saygısızlığı olup olmadığı sorusunu da Öztürk, “Saygısız bir hareket görmedim. Kesinlikle askeri tavır ve davranışın bir milim dışına çıkmadılar” diye yanıtladı. “Yapmanız gereken her şeyi yaptınız mı” sorusu üzerine ise Öztürk, “Benim önceliğim Genelkurmay Başkanı’nın yanına gidip onun emirlerini almaktır. Onu yaptım. Darbecilerle konuştum” dedi.

SABAH 8’DEN ÖNCE GİDEMEZDİ: “Akar nasıl salıverildi” sorusuna da Öztürk, “Darbecilerle görüştüm ikna ettim. İşin başarılı olmayacağı anlaşılınca, ben gelip komutana söyledim” yanıtını vermekle yetindi. “Akar, sabah 8’den önce isteseydi üsten ayrılabilir miydi” sorusunu da Öztürk, “Komutan ‘Gün ağarmadan gitmemiz lazım’ dedi. Ama 8 gibi mümkün oldu” dedi.

m ÜNAL’IN DURUMU FARKLIYDI: Dava dosyasında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın da 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde rahat dolaştığı yönünde ifadeler ve fotoğraflar bulunduğu anımsatılınca Öztürk, “İçerde masanın başında oturan, önünde çay bardakları olan bir insan. Rahatlık açısından benimle arasında fark yok. Bir kere Genelkurmay Başkanı seviyesindeki bir kişiyi makamından alıp getirmek enternenin dikalasıdır. Akar ve Güler enternedir. Abidin Ünal’ın onlar gibi olmadığı meydandadır” iddiasında bulundu. “Ünal kurtarıldıktan sonra aç mıydı” sorusuna da Öztürk, “Valla çay içiyordu” yanıtını verdi. Ünal’ın derdestken çay içmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna, “Götürüldüyse mümkün” yanıtını verdi.

Damadını ihbar etti derler: Akın Öztürk, “Damadınız darbeci olarak geçiyor. Siz onun yerinde olsaydınız sizi arayıp uyarır mıydınız?” sorusunu “Evet uyarırdım” diye yanıtladı. Akın Öztürk cuma günkü duruşmada ise “Damadınızın bu işin içinde olduğunu biliyor musunuz?” sorusu üzerine “Şimdi olduğunu söylersem ‘babası oğlunu ihbar etti’ derler” demişti.

DARBECİLERİ ÇEKİP VURSAYDIM

Öztürk, 15 Temmuz’da Akıncı koridorlarındaki kamera görüntüsünün kendisine ait olduğunu kabul ederken, “Darbecileri çekip vurmayı düşündünüz mü sorusuna “Hayır” dedi. “Vursaydınız ne olurdu sorusuna da “Ölür, kahraman olarak anılırdım, şimdi hain olarak yargılanıyoruz” yanıtını verdi.