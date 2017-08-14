'Akar darbeyi benden duydu'

Duruşmada, suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı olan, AK Parti milletvekili Şaban Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli’ye darbenin yönetim merkezi olan 143. Filo’daki video görüntüleri izlettirildi. Saat 23.47’deki görüntüde Dişli’de iki telefon olduğu görüldü. Dişli’nin darbe koridoru olarak nitelendirilen koridordaki bir odadan çıktıktan sonra telefon görüşmesi yaptığı da dikkat çekti.



GÜLER’LE AYNI ODA

Dişli, savunmasında iki telefonunun da yanında olduğunu belirterek, “Görüşmelerimi resmi telefonumla yaptım. Yaptığım konuşma ise zannediyorum bombalama hadisesiyle ilgiliydi” dedi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Dişli’nin çıktığı odaya 6 dakika sonra dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in kelepçeli ve gözleri kapalı bir şekilde getirildiğine ilişkin görüntüyü gösterdi. Dişli, “Öyle mi farkında değildim. Telefonla konuşurken gayri ihtiyari bir yerlere girip çıkmışımdır” dedi.



‘REZİL OLDUK’ SÖZÜ

16 Temmuz sabahı Akar ve kendisini Çankaya Köşkü’ne götüren, sanıklardan helikopter pilotu Uğur Kapan’ın, “Akar, ‘Neden erken davrandık rezil olduk’ dedi” şeklindeki ifadesi hatırlatıldı. Dişli de bu soruya, “Komutan, pilotla bir şeyler konuştu. Ama içeriğini duymadım” yanıtını verdi. Akar’ın çevresinde “seri paşa” lakabıyla tanınıp tanınmadığı sorusunu da Dişli, “Çok lakabı var, bu soruya yanıt vermek istemiyorum” diye yanıtladı.



TEK KİŞİLİK KARARGâH

Savunmasında “Akar’a sekreteryalık görevi yürüttüm” dediği hatırlatılarak, Dişli’ye, “silah tehdidi altında olan, enterne edilmiş bir kişiye sekreterlik görevi nasıl yaptınız” sorusu yöneltildi. Dişli, “Ben orada onun tek kişilik karargahı gibi görev yaptım. Emirlerini ilettim” dedi. Akar’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşme yapıp yapmadığı yönündeki soruya da Dişli, “Ben şahit olmadım” yanıtı verdi.