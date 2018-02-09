Akar, AWACS’tan izledi

Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi’ne geçti. Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görevli Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını da denetledi. İzmir’e geçen Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi’ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, şu mesajı verdi: “TSK emir komutada modern yöntemlerle üç harekât alanını bir merkezden idare kabiliyetine sahip. Sadece Kardak değil, tüm Ege’yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin’de operasyon yapacak hem de aynı anda Doğu Akdeniz ve Ege’yi kontrol edebilecek güce sahibiz.”

Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye’nin kuzeyinde harekâta katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.