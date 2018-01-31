Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akademisyenlerin iddianamesi YÖK’e gönderildi

    Akademisyenlerin iddianamesi YÖK’e gönderildi

    Toygun ATİLLA / İSTANBUL
    31.01.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenler hakkındaki iddianameyi, “Tarafınızca yürütülecek idari tahkikatlarda değerlendirilmesi” notuyla YÖK’e gönderdi.

    İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından YÖK’e yazılan yazıda, terör örgütü PKK’nın 2015’te Şırnak, Silopi, Cizre ve Nusaybin’de sözde ‘öz yönetim’ ilan ettiği, örgüt elebaşlarından Bese Hozat’ın “Aydın ve demokratik çevreler öz yönetime sahip çıksın” çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıdan kısa süre sonra, bir grup akademisyenin bildiri hazırladıkları vurgulandı. Yazıda şöyle denildi: “Bildiriye imza atan akademisyenlerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sorumlusu ve faali olduğu şiddet olayları karşısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşanan olayların sorumlusu ve faili gibi lanse ederek PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları tespitlerinde bulunulmuştur.”

    Etiketler: gazetehaberleri , akademisyen , iddianame , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri