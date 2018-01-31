Akademisyenlerin iddianamesi YÖK’e gönderildi

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından YÖK’e yazılan yazıda, terör örgütü PKK’nın 2015’te Şırnak, Silopi, Cizre ve Nusaybin’de sözde ‘öz yönetim’ ilan ettiği, örgüt elebaşlarından Bese Hozat’ın “Aydın ve demokratik çevreler öz yönetime sahip çıksın” çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıdan kısa süre sonra, bir grup akademisyenin bildiri hazırladıkları vurgulandı. Yazıda şöyle denildi: “Bildiriye imza atan akademisyenlerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sorumlusu ve faali olduğu şiddet olayları karşısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini korumaya yönelik tedbirler alan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşanan olayların sorumlusu ve faili gibi lanse ederek PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptıkları tespitlerinde bulunulmuştur.”



