Akademisyenlere ücretli izin için 6 yıl şartı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), ‘Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, YÖK’ün 7 Kasım 1983 tarihli ‘Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri değiştirilerek (b) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikle, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl hizmeti bulunan akademisyenlere yurtiçinde veya yurtdışında Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere 1 yıllık ücretli izin verilebilecek. Bunun için, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Ayrıca, üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilecek. İkinci kez ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekecek.

Ayrıca araştırma görevlileri de üniversitede en az bir sene görev yapması şartıyla yurtdışında bir yıla kadar görevlendirilebilecek.