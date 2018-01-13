Akademisyenler çocuklara böcekleri anlatıyor

MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaç ile Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur, bilimsel araştırmaları için bir araya getirdikleri hayvanların ve böceklerin ölülerini özel kimyasallarla koruyarak öğrencilerin yararına sunuyor.

Özellikle ortaokul öğrencilerine fen bilimleri dersinde doğada yaşayan bazı canlıları yakından görme imkânı sunan akademisyenler, 10 yılda İzmir ve çevresindeki illerde 50'den fazla özel ve devlet okulunda eğitimler vererek öğrencilere bilmedikleri hayvanları tanıma olanağı sağlıyor.



"ÇOCUKLARDA KORUMA BİLİNCİ GELİŞİYOR"

Doç. Dr. Sinan Anlaş, yaklaşık 15 yıldır böcek bilimiyle ilgilendiğini, bir kısmını doğadan topladıkları bir kısmını da Güney Asya ve Ortadoğu gibi bölgelerden getirttikleri yüzlerce türü bir araya getirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin tek başına Avrupa kıtasından daha büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu vurgulayan Anlaş, bu zengin biyo çeşitliliğin en önemli bölümünü böceklerin oluşturduğunu belirtti.

Anlaş, uzun yıllardır böceklerle ilgili çalıştığını ve deneyimlerini bazı akademisyen arkadaşlarıyla beraber çocuklarla paylaşmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Yeryüzünün her bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de pek çok tür tehdit altında. Nesilleri tükeniyor ya da tükenme tehlikesi altında. Biz de böcekler özelinde öğrencilere canlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile küresel iklim değişikliğin, çevre kirliliğinin önemine vurgu yapıyoruz. Çocuklar hem canlıları tanıyorlar hem de bunları korumakla ilgili bilinç geliştiriyorlar" dedi.



300 TÜRÜ ÖĞRENCİLERE ANLATIYORLAR

Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur ise bir araya getirdikleri hayvan ve böcekler arasından seçtikleri 300 kadar türü özel kimyasallarla koruduklarını, bunları çocuklara anlattıklarını söyledi.

Çocukların artık doğadan kopuk yaşadığını belirten Yağmur, "Burada böceklere yakından bakmak, ellerine almak onlarda farkındalık uyandırıyor, doğaya karşı tutumları değişiyor. Çocuklar genelde böceklerin hepsinden korkuyorlar. Bu eğitimlerin sonucunda bu korkuların giderildiğini, ön yargıların değiştiğini görüyoruz" diye konuştu.

"CANLI OLSALAR YANINA YAKLAŞAMAZDIM"

Bahçeşehir Bornova Koleji öğrencileri için verilen ‘Böcekler ve Araknidler Dünyası’ dersinde akreplere dokunan ve büyüteçle inceleyen 11 yaşındaki Yağmur Özlem, ilk başta tedirgin olduğunu daha sonra alıştığını söyledi.

Güzel bir deneyim yaşadığını belirten Özlem, "Biraz ilginçti, canlı olsalardı korkunç olabilirlerdi, yanına yaklaşamazdım. Böceklere karşı biraz korkum var, daha önce hiç dokunmadım ama burada ölü olduklarını bildiğim için elime aldım yine de biraz korktum, sonra alıştım. Bundan sonra böceklere karşı biraz daha duyarlı olacağım" dedi.

Önceden böceklerden korktuğunu dile getiren Bora Bağcık da "Hiç kedi ya da köpek sevmeye benzemiyor. Elime alınca biraz korktum sonra alıştım, daha rahat gelmeye başladı. Gergedan böceğine, akrep ve karıncaya dokundum. Böceklere daha farklı bakıyorum, akrepte çığlık attım. Böceği sevdim" diye konuştu.