Akademisyenler beğenmedi

MÜSLÜMAN ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü François Burgat, tasarıya OHAL sırasında uygulanan güvenlik önlemlerinin dahil edildiğini söyledi. Protesto ve gösteri hakkına birtakım kısıtlamalar getirecek tasarının başka bir amaca hizmet edebileceği gerekçesiyle eleştirildiğini belirten Burgat, “Fransa ve Avrupa’nın terörle mücadele konusunda aldığı önlemler yetersizdir” dedi.

Sadece DEAŞ’a karşı mücadelenin terör sorununu çözmediğine işaret eden Burgat, “Sonuç olarak Macron’un terör sorununu anlamadığı görünüyor” diye konuştu.

ÖZEL YASA GEREKMİYOR

Sosyolog ve Science Po Aix en Provence Üniversitesi Öğretim Üyesi Raphael Liogier, terörle mücadele ile medya arasındaki ilişkiye dikkati çekti. “Terörün medyada sıkça yer alması terörü besliyor” yorumunda bulunan Liogier, terörle mücadele etmek için özel bir yasanın gerekli olmadığını savundu. Liogier, terörle mücadele için istihbaratın etkin şekilde çalışmasının önemli olduğunu ancak buna ilişkin ayrıntıların basında yer almaması gerektiğini dile getirdi. Asker ve polislerin kamuya açık alanlarda ellerinde silahla gezmesinin terörle mücadelede etkili bir yöntem olmadığını savunan Liogier, bu uygulamanın terör saldırılarını önlemediğini söyledi. Liogier, askerlerin caddelerde görünür olmasının terör saldırısı gerçekleştirmek isteyenlere cesaret verdiğini öne sürdü. Liogier, “Terörle mücadele için insanların özgürlüklerini kısıtlayan yasa çıkarmamak gerekiyor. Bu yasa terörle mücadelede etkili bir yasa değil. Olağanüstü hal uygulaması o kadar normalleşti ki artık adı ‘olağanüstü hal uygulaması’ değil, ‘Terörle Mücadele Yasası’ oldu. Bu, kötü bir şey” dedi.