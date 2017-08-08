Akademisyenler Avşalıları sanatla buluşturuyor

Avşa’daki Etkinlik Adası’nda akademisyenler, halkı sanatla buluşturuyor. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Ekinlik Adası Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Ekinlik Adası Sanat Etkinlikleri" bölge halkının sanata olan yoğun ilgisini ortaya çıkardı. Marmara Denizi'nde bulunan Avşa Belediyesi'ne bağlı Ekinlik Ada'sı, halkı sanat faaliyetleriyle buluşturarak bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra adanın doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor. Heykel tasarım, dekoratif tekstil boyama, belgesel, karikatür gibi birçok farklı alandaki atölyelerle ağustosun sonuna kadar bölge halkının ilgisine sunulacak. Böylece halk da boş zamanlarını değerlendirebilecek. Faaliyetlere katılanların eserleri 26 Ağustos’ta yapılacak sergiyle birlikte ziyaretçilere açılacak.

ADANIN BELGESELİ ÇEKİLECEK

Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Başak Özkendirci üniversite olarak etkinlik için neler yaptıklarını şöyle anlattı:

"Ağustos ayı boyunca İstanbul'dan Ekinlik Adası'na gelen hocalarımız birer haftalık etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilk hafta dekoratif tekstil boyama atölyesi ve tişört tasarımı atölyesi yaptık. Çocuklarla heykel tasarımı atölyesi gerçekleştirildi. Yine çocuklarla sinema atölyesi yapılacak hatta, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerinin katkısıyla adanın belgeseli çekilecek. Ada halkını sanat faaliyetleriyle buluşturmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda adanın tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen bu etkinliklerin sonucunda 26 Ağustos’ta da bir sergi geçekleştirilecek."