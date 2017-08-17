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    Akademisyenler aday öğrencilerle buluşuyor

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 17:44Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 17:45

    Rekabetin giderek arttığı günümüzde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemi giderek artıyor. Üniversiteler ise yüksek lisans eğitimi almak isteyen aday öğrencilerle akademisyenleri bir araya getiriyor.

    Yeni iş dünyasının yönetim, bilgi ve ilişki süreçlerine uyum sağlayan programlarıyla kariyer yolculuğuna yön veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimi almak isteyen aday öğrencilerle akademisyenleri bir araya getiriyor. 22 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenecek Lisansüstü Tanıtım Toplantısı’nın adresi santralistanbul Kampüsü olacak.

    Lisansüstü Tanıtım Toplantısı’nda aday öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları akademisyenlere sorarak 50’yi aşkın lisansüstü programı arasından kariyer hedeflerine en uygun programı belirleyebilecek.

    Kariyerlerinde fark yaratmak isteyen aday öğrencileri BİLGİ Lisansüstü Tanıtım Toplantısı’na davet eden BİLGİ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Gonca Günay konuyla ilgili, “Amacımız, lisansüstü eğitim alacak tüm öğrencilerin; BİLGİ’nin güçlü kadrosu, yaratıcı programları, uluslararası bağlantıları, hareketli etkinlik takvimi ile akademik ve profesyonel kariyerlerini geliştirmeleridir” şeklinde konuştu.

    Etiketler: Lisans , Akademi , kariyer
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