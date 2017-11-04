Akademisyenin ikramiyesi ‘Matematik Atölyesi’ne

Bayburt'ta doğup büyüyen ve çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan, son olarak Erciyes Üniversitesi’nden emekli olan Yıldız, emeklilik ikramiyesi ile Zahit Mahallesi'ndeki Çoruh Nehri'nin kıyısında 90 metrekare büyüklüğünde bir dükkan satın aldı.

Yıldız, satın aldığı dükkanı, yıllardır hayalini kurduğu ve Bayburtlu çocuklara matematik eğitimi verilecek "Matematik Atölyesi"ne dönüştürmek üzere kurucusu da olduğu Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneğine (BAYPROJE) bağışladı.

Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretimi Derneği ile Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, matematik eğitimlerinin başladığı Matematik Atölyesi'nden, il genelindeki okullardan seçilen 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 40 kişi ücretsiz yararlanıyor.

Prof. Dr. Yıldız yaptığı açıklamada, Almanya'da bulunan Hamburg Üniversitesinden mezun olduktan sonra Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak 30 yıl görev yaptığını, bu yılın ocak ayında da emekli olduğunu söyledi.

Emekliliği nedeniyle kendisine ödenen paranın tamamını Bayburtlu çocukların eğitimi için bağışladığını belirten Yıldız, "Bayburtlular olarak Çoruh Nehri'ni çok sevdiğimiz için emeklilik tazminatımla Çoruh Nehri'ne nazır, Bayburt'a yönelik bir şeyler yapabilmek için 90 metrekarelik bir dükkan satın alarak BAYPROJE'nin emrine sundum" dedi.

Yıldız, Bayburtlu çocuklara yönelik matematik eğitimleri üzerine uzman kişilerle iki aylık bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "İki ay süreyle nasıl bir matematik atölyesi yapılaştırabiliriz onu araştırdık. Matematik alanında uzman kişilerle Kayseri ve İstanbul'da eğitim danışmanları oluşturduk. Bu kişilerle 6 ve 7'nci sınıftaki ortaokul öğrencilerinden matematik alanında başarılı olanları seçip, özel matematik eğitimi vererek, geleceğin yıldız matematikçilerini yetiştirmeye karar verdik" diye konuştu.

"Öğrenciler ezberci değil, oyun ve uygulama esaslı eğitim alacaklar"

Matematik Atölyesi'nde mevcut eğitim sistemindeki öğretim dışında, öğrenmeyi öğretecek şekilde eğitimler planladıklarına dikkati çeken Yıldız, öğrencilerin ezberci değil, bağımsız bir şekilde oyun ve uygulama esaslı, araştırma yapmayı öğrenecekleri bir sistemle atölyede eğitim alacaklarını anlattı.

Yıldız, ücretsiz eğitimlerde öğrencilere bir saatlik zeka geliştirmeye yönelik oyun esaslı, iki saatlik de kavramsal ve uygulamalı matematik eğitimi verildiğini aktararak şunları söyledi:

"Bayburt'ta matematik esaslı bir kolektif bir bilinç oluşturduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kartopu misali bize destekler geliyor. Bu destek geleceğe yönelik de yeni planlamalar yapmaya yöneltiyor. Gelecekte belki beşinci sınıflara, sekizinci, dokuzuncu sınıflara bu hizmeti vermeye çalışacağız. İlk uyguladığımız için şimdilik dar tuttuk. Kendimizi ispat ettikçe, başarılı olduğumuzu somut olarak gördükçe inşallah bu işi genişleteceğiz."

"Bayburt'tan yıldız matematikçiler çıkarabilir miyizi amaçladık"

BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akın Bayrak da derneğin 6 yıl önce kurulduğunu ve Bayburt ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalara imza attığını söyledi.

Bayrak, yaptıkları çalışmalarla Bayburt'un kalkınmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Matematik Atölyesi ile Bayburt'tan yıldız matematikçiler çıkarabilir miyizi amaçladık. Bu proje aslında Türkiye'de bir ilktir. Bunu bizler değil, bu işin uzmanları söylüyor çünkü model tamamen özgün ve bize ait. Bu modeli şimdi bizden başka şehirler de talep ediyor ama biz Bayburt için çalıştığımızdan onlara ancak fikri destek verebiliriz. İleriki süreçte zannediyorum ki bu da olacak" şeklinde konuştu.