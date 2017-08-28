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    Akademisyen hemşireler geliyor

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 09:20Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:20

    Sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte donanım sağlama ve güçlü hizmet sunmada doktora programları büyük önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı, 2017-2018 Akademik Yılı güz dönemi için öğrenci kabul etmeye devam ediyor.

    Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programına başvurular alınmaya başladı.

    Hemşirelik Doktora Programı ile hemşireliğin temel uzmanlık alanlarında evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi, araştırmalar yoluyla kanıta dayalı klinik bakım ve diğer hizmet alanlarının geliştirilmesi ve mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

    Hemşireliğin uzmanlık alanlarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst düzeyde uzmanlaşmış, bu yolla kendine özgü bir hemşirelik felsefesi geliştiren hemşireler yetiştirilmesinin amaçlandığı programda bu alanda önemli bir ihtiyaç olan akademisyenler de yetiştirilecek.

    Hemşirelik Doktora Programı, üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim programları ve hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük edecek geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesine imkân sağlayacak. Doktoralı öğretim elemanları aracılığıyla hemşirelik eğitimi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

     

     

    Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında açılan Doktora Programları ise aşağıdaki programları kapsıyor:

     

    Psikiyatri Hemşireliği

    İç Hastalıkları Hemşireliği

    Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

    Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

    Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

    Toplum Sağlığı Hemşireliği

     

    Hemşirelik Doktora Programının süresi dört yarı yıl ders ve dört yarı yıl tez olmak üzere toplam sekiz yarı yıldan oluşuyor. Öğrenciler programda belirtilen kredi ve sayıdaki dersleri tamamlamak koşulu ile ders dönemini üç yarı yılda da tamamlayabilecek.

     

    Hemşirelik Doktora Programı ile ilgili bilgi veren Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte, kendine özgü bilgi birikimi ile topluma güçlü bir hizmet sunmada doktora programlarının önemine işaret etti. Doğan şu değerlendirmelerde bulundu.

     

    “Hemşirelik Doktora Programlarının amacı hemşirelik ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyarak ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen hemşireler yetiştirmektir. Üsküdar Üniversitesi olarak bu programla hemşireliğin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, bireylerin bakımında hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni bakım modelleri geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarıyla ilgili politikalar üretebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında öncü lider hemşireler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

    Etiketler: Hemşire , Üniversite , Akademi
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