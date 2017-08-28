Akademisyen hemşireler geliyor

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programına başvurular alınmaya başladı.

Hemşirelik Doktora Programı ile hemşireliğin temel uzmanlık alanlarında evrensel bilimin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmacı hemşirelerin yetiştirilmesi, araştırmalar yoluyla kanıta dayalı klinik bakım ve diğer hizmet alanlarının geliştirilmesi ve mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hemşireliğin uzmanlık alanlarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst düzeyde uzmanlaşmış, bu yolla kendine özgü bir hemşirelik felsefesi geliştiren hemşireler yetiştirilmesinin amaçlandığı programda bu alanda önemli bir ihtiyaç olan akademisyenler de yetiştirilecek.

Hemşirelik Doktora Programı, üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü eğitim programları ve hemşirelik bakım hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük edecek geleceğin öğretim üyelerinin yetiştirilmesine imkân sağlayacak. Doktoralı öğretim elemanları aracılığıyla hemşirelik eğitimi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında açılan Doktora Programları ise aşağıdaki programları kapsıyor:

Psikiyatri Hemşireliği

İç Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

Toplum Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelik Doktora Programının süresi dört yarı yıl ders ve dört yarı yıl tez olmak üzere toplam sekiz yarı yıldan oluşuyor. Öğrenciler programda belirtilen kredi ve sayıdaki dersleri tamamlamak koşulu ile ders dönemini üç yarı yılda da tamamlayabilecek.

Hemşirelik Doktora Programı ile ilgili bilgi veren Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, sağlık alanının temel mesleklerinden ve bilimsel bir disiplin olan hemşirelikte, kendine özgü bilgi birikimi ile topluma güçlü bir hizmet sunmada doktora programlarının önemine işaret etti. Doğan şu değerlendirmelerde bulundu.

“Hemşirelik Doktora Programlarının amacı hemşirelik ve sağlık hizmetlerini geliştirmeye odaklı bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, elde ettiği verilerden derin ve geniş bir bilgi ortaya koyarak ulusal ve küresel düzeyde bilim ve insanlığın yararına sunabilen hemşireler yetiştirmektir. Üsküdar Üniversitesi olarak bu programla hemşireliğin kuramsal temellerini irdeleyerek yeni bir senteze ulaşan, çalıştığı alanda kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştiren, bireylerin bakımında hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen ve yeni bakım modelleri geliştirebilen, toplumun sağlık sorunlarıyla ilgili politikalar üretebilen, etik konularda duyarlı akademisyenler ve uygulama alanlarında öncü lider hemşireler yetiştirmeyi hedefliyoruz.”