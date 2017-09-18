Akademisyen aranıyor

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala üniversiteler akademik kadrolarını doldurmaya çalışıyor. Birer birer ilana çıkan üniversiteler, Ekim sonuna kadar personel alımını tamamlayacak. Bu çerçevede Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Boğaziçi’ne, Hacettepe’den İstanbul Üniversitesine kadar 50’nin üzerinde üniversite, çeşitli branşlarda 3 bine yakın personel alacak.



MÜHENDİSLİK TIP İLK SIRADA

Üniversitelerin en çok aradığı akademik personel ise yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi. Sadece doçent de değil, özellikle büyük şehirlerdeki üniversiteler profesör kadrolarını da doldurmaya çalışıyor. Şu sıralar en çok alım yapacak iki üniversite ise İstanbul Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi profesör, doçent, yardımcı doçent olmak üzere 42, Hacettepe ise 38 akademik personel alacak. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli illerinde 40’ya yakın üniversite de, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi arıyor. Branş bazında incelendiğinde en çok akademik personelin arandığı branşların başında mühendislik ve tıp geliyor. Üniversiteler özellikle tıp ve mühendislikte profesör ve doçent alımı yapmak için ilana çıkmış durumda. Fen-edebiyat, hukuk da diğer akademik personel alımı yapacak branşlar.



BAŞVURULAR EKİM SONUNA KADAR

Peki, başvurular ne zaman? İhtiyaçtan dolayı çok uzun bir zaman yok. Üniversitesine göre değişmekle birlikte başvuru için son tarih Ekim ortası. Şu sıralar adayların başvurması gerekiyor.



Öte yandan, üniversiteler sadece akademik personel de almayacak. Sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeli sayısı da az değil. Önümüzdeki dönemde üniversiteler, hemşiresinden güvenlik görevlisine, avukatına kadar binin üzerinde sözleşmeli personel alacak.