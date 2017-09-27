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    Akademideki ilk ‘üstün başarı sınıfları’ oluşturuldu

    AA
    27.09.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 14:52

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl ilk kez başlattıkları ve üstün bilim adamları yetiştirmeyi amaçlayan YÖK-TEBİP başvuru sürecinin tamamlandığını ve program kapsamında üstün başarı sınıfları’nın oluşturulduğunu açıkladı.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak bu yıl ilk kez başlattıkları YÖK Temel Bilimler Programı (YÖK-TEBİP) başvuru sürecinin tamamlandığını belirtti. 

    "YÖK-TEBİP programında üstün başarı sınıfları oluşturuldu" diyen Yekta Saraç, şunları söyledi:
    "Bu, üstün bilim adamları yetiştirecek bir proje. Özel bir müfredat, farklı üniversite hocalarından ders alma imkânı, yabancı dil dersleri gibi hususlarla özel bir kurguya sahip. YÖK-TEBİP projemize gösterilen yoğun ilgi memnuniyet verici. Programa yerleştirme işlemleri, ÖSYS 2017 yerleştirme puanları dikkate alınarak, önceden belirlenen kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirildi."

    YÖK Başkanı Saraç, YÖK-TEBİP'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrencileri tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

    Etiketler: YÖK-TEBİP , YÖK , Prof. Dr. Yekta Saraç , üstün başarı sınıfları , Akademi , YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
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