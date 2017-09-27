Akademideki ilk ‘üstün başarı sınıfları’ oluşturuldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak bu yıl ilk kez başlattıkları YÖK Temel Bilimler Programı (YÖK-TEBİP) başvuru sürecinin tamamlandığını belirtti.

"YÖK-TEBİP programında üstün başarı sınıfları oluşturuldu" diyen Yekta Saraç, şunları söyledi:

"Bu, üstün bilim adamları yetiştirecek bir proje. Özel bir müfredat, farklı üniversite hocalarından ders alma imkânı, yabancı dil dersleri gibi hususlarla özel bir kurguya sahip. YÖK-TEBİP projemize gösterilen yoğun ilgi memnuniyet verici. Programa yerleştirme işlemleri, ÖSYS 2017 yerleştirme puanları dikkate alınarak, önceden belirlenen kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirildi."

YÖK Başkanı Saraç, YÖK-TEBİP'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrencileri tebrik etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.