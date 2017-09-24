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    Hürriyet >Eğitim>Akademide üretkenlik araştırması... En üretken üniversiteler hangileri?

    Akademide üretkenlik araştırması... En üretken üniversiteler hangileri?

    Önder ÖNDEŞ
    24.09.2017 - 15:57 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 15:59

    Türkiye’deki üniversitelerin araştırma çıktıları incelendi. Prof. Dr. Erhan Erkut’un yaptığı araştırmaya göre en üretken üniversiteler Koç, Sabancı ve Bilkent oldu. Devlet üniversiteleri arasında Gebze Teknik ön plana çıkarken, onu Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri izledi. Başkent Üniversitesi de ilk 10’da yer aldı.

    Akademik üretkenlik bir araştırmaya konu oldu. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik üretkenliği ele aldığı ‘Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine’ araştırmasına göre, öğretim üyesi başında düşen yayın ve atıf sayılarında Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri üst sıralarda yer aldı. Devlet üniversitelerinde ise en iyi performansı ise Gebze Teknik, ODTÜ, Hacettepe ve Boğaziçi gösterdi.

    VAKIFLARDA MAKAS BÜYÜK
    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verileri ile 2013-2016 arasından akademik yayın veri tabanı Web of Science’ta yer alan makale ve atıfların tarandığı araştırmada vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunun düşük bir üretkenliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri en iyi performansı gösterirken, Başkent hariç diğer vakıflar ilk 10’a girmeyi başaramadı. Bu durumu Hürriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Erhan Erkut; Koç, Sabancı ve Bilkent’in Türkiye ortalamalarının üstünde bir akademik üretkenliğe sahip olduğunu, vakıfların önemli bir çoğunluğunun ise tabanda yer aldığını söyledi. Erkut, “Türkiye’de tepede yer alan üç vakıf üniversitesinin dışında diğerlerinin oldukça geride kaldığını söyleyebilirim. Vakıf üniversitelerinde akademik üretkenlik oldukça düşük” değerlendirmesinde bulundu.

    DEVLETTE ODTÜ VE BOĞAZİÇİ
    Devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başında düşen yayın ve atıf sayılarında ise üst sıralarda Gezbe Teknik, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve İTÜ yer aldı. Ayrıca Yıldırım Beyazıt, Karadeniz Teknik, Erciyes de listelere girmeyi başardı. Büyük devlet üniversiteleri daha geniş akademik kadrolarına rağmen zirvedeki vakıfların önüne geçemedi.

    Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre ilk 10 üniversite (2013-2016)

    SıraÜniversiteMakaleAtıfAkademisyenMakale/Akademisyen
    1Koç Üniversitesi22497777236.59.5
    2Sabancı Üniversitesi15555787167.39.3
    3Bilkent Üniversitesi274913461346.07.9
    4Gebze Teknik Üniversitesi14284865180.57.9
    5Orta Doğu Teknik Üniversitesi522716098798.56.5
    6Hacettepe Üniversitesi8876301431593.35.8
    7Boğaziçi Üniversitesi25249676476.05.3
    8İstanbul Teknik Üniversitesi5469182861090.35.0
    9Yıldırım Beyazıt Üniversitesi13872660290.34.8
    10Başkent Üniversitesi30254116639.84.7

     

    Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısına göre ilk 10 üniversitesi (2013-2016)

    SıraÜniversiteMakale AtıfAkademisyenMakale/Akademisyen
    1Bilkent Üniversitesi 274913461346.038.9
    2Sabancı Üniversitesi 15555787167.334.6
    3Koç Üniversitesi 22497777236.532.9
    4Gebze Teknik Üniversitesi 14284865180.527.0
    5Boğaziçi Üniversitesi 25249676476.020.3
    6Orta Doğu Teknik Üniversitesi 522716098798.520.2
    7Hacettepe Üniversitesi 8876301431593.319.6
    8İstanbul Teknik Üniversitesi 5469182861090.316.8
    9Erciyes Üniversitesi 196134141004.313.4
    10Karadeniz Teknik Üniversitesi 34779925935.810.6

     

    Etiketler: YÖK , Üniversite , Prof. Dr. Erhan Erkut , araştırma
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