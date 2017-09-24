Akademide üretkenlik araştırması... En üretken üniversiteler hangileri?

Akademik üretkenlik bir araştırmaya konu oldu. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik üretkenliği ele aldığı ‘Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları Üzerine’ araştırmasına göre, öğretim üyesi başında düşen yayın ve atıf sayılarında Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri üst sıralarda yer aldı. Devlet üniversitelerinde ise en iyi performansı ise Gebze Teknik, ODTÜ, Hacettepe ve Boğaziçi gösterdi.

VAKIFLARDA MAKAS BÜYÜK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verileri ile 2013-2016 arasından akademik yayın veri tabanı Web of Science’ta yer alan makale ve atıfların tarandığı araştırmada vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunun düşük bir üretkenliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Bilkent, Koç ve Sabancı üniversiteleri en iyi performansı gösterirken, Başkent hariç diğer vakıflar ilk 10’a girmeyi başaramadı. Bu durumu Hürriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Erhan Erkut; Koç, Sabancı ve Bilkent’in Türkiye ortalamalarının üstünde bir akademik üretkenliğe sahip olduğunu, vakıfların önemli bir çoğunluğunun ise tabanda yer aldığını söyledi. Erkut, “Türkiye’de tepede yer alan üç vakıf üniversitesinin dışında diğerlerinin oldukça geride kaldığını söyleyebilirim. Vakıf üniversitelerinde akademik üretkenlik oldukça düşük” değerlendirmesinde bulundu.

DEVLETTE ODTÜ VE BOĞAZİÇİ

Devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başında düşen yayın ve atıf sayılarında ise üst sıralarda Gezbe Teknik, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve İTÜ yer aldı. Ayrıca Yıldırım Beyazıt, Karadeniz Teknik, Erciyes de listelere girmeyi başardı. Büyük devlet üniversiteleri daha geniş akademik kadrolarına rağmen zirvedeki vakıfların önüne geçemedi.

Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre ilk 10 üniversite (2013-2016)



Sıra Üniversite Makale Atıf Akademisyen Makale/Akademisyen 1 Koç Üniversitesi 2249 7777 236.5 9.5 2 Sabancı Üniversitesi 1555 5787 167.3 9.3 3 Bilkent Üniversitesi 2749 13461 346.0 7.9 4 Gebze Teknik Üniversitesi 1428 4865 180.5 7.9 5 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5227 16098 798.5 6.5 6 Hacettepe Üniversitesi 8876 30143 1593.3 5.8 7 Boğaziçi Üniversitesi 2524 9676 476.0 5.3 8 İstanbul Teknik Üniversitesi 5469 18286 1090.3 5.0 9 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1387 2660 290.3 4.8 10 Başkent Üniversitesi 3025 4116 639.8 4.7

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısına göre ilk 10 üniversitesi (2013-2016)

