Akademi BİFO’ya başvurular başladı

'Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası’ sanat yönetmeni ve şefi Sascha Goetzel başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı eğitimci ile çalışma fırsatı tanıyan ‘Akademi BİFO’ Programı aynı zamanda uluslararası düzeyde bir eğitim olanağı da tanıyor. 2017-2018 sezonu Akademi BİFO başvuruları, iki aşamada değerlendirilecek. Başvuruların ücretsiz olduğu ‘Akademi BİFO’ya katılım, 1 Eylülde sona erecek. Katılıma hak kazanan sanatçılar ‘Akademi BİFO’ kapsamında 2017-2018 sezonunda Leyla Gencer anısına gerçekleştirilecek Puccini’nin ‘Gianni Schicchi’ operası ve G. Donizetti’nin ‘Anna Bolena’, ‘Maria Stuarda’ ve ‘Roberto Devereux’ operalarından çeşitli dersler alacakları bir programa katılacaklar. Eğitim sonucunda başarılı olacak katılımcılar mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ‘Leyla Gencer Anısına: Donizetti & Puccini’ temalı konserde yer alacak.