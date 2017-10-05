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    AK Parti'yi üzen ölüm: İl Genel Meclisi Üyesi kaza kurbanı

    İHA
    05.10.2017 - 00:56 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

    Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir yolu 10. km’sinde Hurdalık Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Süleyman Başarır kontrolündeki 40 KD 721 plakalı kamyon trafik ışıklarında beklerken arkadan gelen 71 DH 240 plakalı araba hızını alamayarak kamyona çarptı.

    AK Partiyi üzen ölüm: İl Genel Meclisi Üyesi kaza kurbanı

    Kazada araç içerisindeki AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    AK Partiyi üzen ölüm: İl Genel Meclisi Üyesi kaza kurbanı

    Kazada ölen kişilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şubesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: kırıkkale , meclis , Habib Altıntop
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