AK Parti'ye: Önce içinizi temizleyin

“Biz Mustafa Yaman (tutuklanan SP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi) kardeşimize yapılan muameleyi doğru bulmuyoruz. Efendim ByLock bulunmuş. ByLock'ta hangi noktalarda hatalar yapıldığını bilmeyen kalmadı.



'Herhangi bir telefonda ByLock bulduğunuz zaman bu o kişinin telefonunu ByLock üzerinden kullandığı anlamına gelmez’ diyor ilim adamları. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. 'Biz karar verdik kimin telefonunda ByLock çıktıysa biz hapse atarız' diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar; AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer. FETÖ örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Önce siz kendi içinizi temizleyin.”