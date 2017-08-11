AK Parti’nin vefa yıldönümü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez katılacağı, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Harikalar Diyarı’ndaki yıldönümü kutlamasının sloganı, “AK sevda 16 yaşında. Milletin emrinde daima birlikte” olarak belirlendi. 14 Ağustos günü AK Parti’nin eski ve yeni isimlerini buluşturacak programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata 2019 seçimlerine dönük mesajlar verecek. Erdoğan’ın özellikle teşkilatlarda vefaya dikkat çekeceği belirtiliyor.

VEFA BORÇLUYUZ

Erdoğan, konuşmasında, “AK Parti vefa hareketidir. 2019’da iki önemli seçim var. Seçimlere kadar AK Parti’yi bugünlere getiren geleneklerle bütün kesimlere ayrım gözetmeden ulaşacağız. AK Parti’nin 16 yıllık davasında emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuz var. Bu kardeşlerimizle kadrolarımızın ilişkisi kesilmemeli” vurgusu yapacak.