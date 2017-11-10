AK Partililer dün geceden beri otobüslerle Anıtkabir'e gidiyor



İstanbul AK Parti ilçe teşkilatlarının günler öncesinde yaptığı duyuruların ardından, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'de anmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde Beşiktaş, Nisbetiye Caddesi'nde bulunan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı. Bir süre sonra başkanlık binası önündeki otobüslere binmeye başlayan vatandaşlar, saat 23.00'dan itibaren Ankara'ya doğru hareket etti.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım “Biz senelerdir bu tür programları tertip ediyoruz. Birçok kez Anıtkabir'e gittik. Bu yıl da yine benzer bir şekilde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıldönümünde vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın isteği doğrultusunda hep beraber Ankara'ya hareket ediyoruz. Bu, ulusal medyada çok fazla yankı uyandırdı. Ancak bunun neden olduğunu da anlamış değiliz. Çünkü bu bizim zaten milli değerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk parti ayırmaksızın bizlerin milli değeri… Ancak bunu farklı göstermeye çalışan bazı kesimler oldu ki bizler bunu tekrar söylemek istiyoruz. Biz bunu senelerden bu yana her sene yapan parti mensuplarıyız. Bu gün biz gidiyoruz, yarın Şişli İlçe başkanlığı gidiyor, keza Gaziosmanpaşa Belediyemiz vatandaşlarımızı, genç kardeşlerimizi Anıtkabir'e götürüyor. İnşallah orada Türkiye Cumhuriyetimiz'in kurucusunu, keza bu vesileyle de tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hepsini rahmetle anacağız inşallah" dedi.

Konuşmanın ardından Ak Parti İlçe Başkanı Yıldırım da otobüse binerek Ankara'ya doğru hareket etti.